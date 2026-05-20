Grid Dynamics lancia una modernizzazione nativa per l'AI su Azure, puntando ad affari aziendali più grandi

Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (“Grid Dynamics”), un partner di punta nella trasformazione dell'AI per Fortune 1000, oggi ha annunciato un servizio di modernizzazione nativo per l'AI su Microsoft Azure, alimentato dalla sua piattaforma GAIN per SDLC . L'offerta punta alle grandi imprese che gestiscono ambienti legacy mission critical caratterizzati da elevati volumi di transazioni.
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