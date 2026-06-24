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Grid Dynamics ha ospitato XT26, riunendo leader del settore tecnologico dei mercati dei capitali sulla volatilità dell'AI nei servizi finanziari

Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (“Grid Dynamics”), un partner di spicco nella trasformazione dell'intelligenza artificiale per Fortune 1000, ha ospitato XT26 . Alla conferenza, svoltasi a Tower Hill, Londra, hanno partecipato, unicamente su invito, più di 250 leader esperti del settore tecnologico in materia bancaria, di hedge funds e dei mercati dei capitali.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260623757827/it/

Simon Steel speaking at XT26

Simon Steel speaking at XT26

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Cary Savas
+1 (650) 523 5000
investorrelations@griddynamics.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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