Gradiant fornisce HyperSolved, la sua soluzione per i data center AI, ai principali hyperscaler globali

HyperSolved™ is Gradiant’s fully integrated AI data center water infrastructure platform that manages the entire cooling water lifecycle, from sourcing to discharge, to eliminate water constraints and accelerate hyperscale deployment.

L'infrastruttura per l'AI si sta espandendo a velocità senza precedenti, con capacità dei data center globali che, secondo le previsioni, è destinata ad aumentare sei volte tra il 2025 e il 2035. Queste strutture di nuova generazione richiedono una quantità di energia e di raffreddamento di molto superiore rispetto ai sistemi informatici tradizionali, comportando un forte aumento del consumo idrico. Un singolo campus hyperscale da 100 MW può richiedere una quantità d'acqua pari a una città di 80.000 abitanti ogni giorno .

In molte regioni, l'espansione è sempre più limitata non solo dalla disponibilità di energia e di terreni, ma anche dalla disponibilità idrica, dalla complessità e dalle procedure delle autorizzazioni e dai limiti di scarico. Mentre i sistemi di calcolo ed energetici sono maturati, l'infrastruttura idrica rimane frammentaria, obbligando gli operatori a gestire diversi fornitori e sistemi sconnessi tra loro, introducendo il rischio e rallentando l'implementazione.

HyperSolved sostituisce questo modello integrando l'intero ciclo di vita dell'acqua di raffreddamento, dall'approvvigionamento allo scarico, in un'unica piattaforma fornita da un partner affidabile. Realizzata su misura per ambienti hyperscale, riduce la complessità, migliora l'affidabilità e accelera l'implementazione.

“L'acqua è uno dei livelli meno integrati e più frammentari dell'infrastruttura dei data center”, ha dichiarato Prakash Govindan, CEO di Gradiant. “Siamo nel mezzo di un'espansione dell'infrastruttura di AI che si verifica una volta per generazione, paragonabile per dimensioni a espansioni storiche come quella delle ferrovie nel diciannovesimo secolo, che collegavano regioni e trasformavano intere economie. Quel livello di crescita richiede un nuovo approccio. Oggi, l'acqua è ancora gestita attraverso un mosaico di fornitori e soluzioni che non erano mai state progettate per l'hyperscale. HyperSolved cambia tutto ciò trattando l'acqua come un'infrastruttura critica, progettata, fornita e gestita come un unico sistema integrato”.

HyperSolved amplia l'accesso a fonti idriche alternative, compreso il riutilizzo delle acque municipali e altre forniture idriche di qualità compromessa, riducendo la dipendenza dall'acqua dolce e aumentando la flessibilità del sito. Protegge le prestazioni di raffreddamento dell'acqua grazie a un trattamento integrato, CURE Chemicals , e SmartOps AI , e riduce al minimo gli scarichi grazie a un elevato tasso di recupero e al riutilizzo, migliorando le prestazioni ambientali e attenuando i vincoli normativi.

“Voi gestite il data center. Noi pensiamo alla gestione idrica”, ha dichiarato Sankar Natarajan, Responsabile di progetti speciali presso Gradiant. “Integrando l'acqua in un solo sistema, l'acqua fornisce la stessa affidabilità e tracciabilità dell'energia elettrica o del raffreddamento. HyperSolved offre agli operatori un percorso chiaro per espandersi con minori rischi e meno vincoli”.

Progettato per adeguarsi al ritmo di sviluppo dell'intelligenza artificiale, HyperSolved promuove una rapida implementazione tramite sistemi containerizzati, fornendo capacità immediate o temporanee a sostegno di tempi di sviluppo rapidi, e garantisce prestazioni ottimizzate a lungo termine grazie a un'infrastruttura permanente. Gradiant offre inoltre un supporto completo per l'intero ciclo di vita, dalla messa in servizio alla gestione operativa, garantendo la continuità al passo con l'espansione delle strutture.

Gradiant sta assistendo a una solida adozione commerciale di HyperSolved tra i principali operatori hyperscale del mondo, riflettendo una domanda crescente di infrastruttura idrica integrata. La società prevede che i data center rappresenteranno circa il 25% delle sue attività globali entro il 2027, man mano che l'acqua diventa un fattore decisivo su dove e come è possibile costruire infrastrutture di intelligenza artificiale.

HyperSolved è disponibile a livello globale, a sostegno di hyperscaler, di sviluppatori e operatori di data center e di partner tecnologici nel Nordamerica, in Europa, nel Medio Oriente e in Asia.

Informazioni su Gradiant

Gradiant è una Società idrica di tipo diverso. Grazie a una suite completa di soluzioni idriche e per le acque reflue complete, differenziate e proprietarie, realizzate dalle migliori menti del settore idrico, l'azienda serve le operazioni mission-critical dei suoi clienti nelle industrie più importanti del mondo, tra cui quelle di semiconduttori, prodotti farmaceutici, alimenti e bevande, litio e minerali critici ed energie rinnovabili. Le soluzioni innovative di Gradiant riducono il consumo idrico e le acque reflue scaricate, consentono di recuperare risorse preziose e trasformano le acque reflue in acqua dolce. L'azienda, con sede a Boston, è stata fondata al MIT e conta oltre 1.400 dipendenti in tutto il mondo. Ulteriori informazioni su gradiant.com.

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Contatto aziendale

Felix Wang

Gradiant, Responsabile globale del marketing

fwang@gradiant.com





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