Goldman Sachs Alternatives acquisisce FGI Worldwide

FGI Worldwide LLC ("FGI" o l'"Azienda"), un fornitore leader di soluzioni di finanziamento del capitale circolante e di assicurazione del credito commerciale, ha annunciato oggi di essere stato acquisito dall'attività di private equity di Goldman Sachs Alternatives.
Nel corso dei suoi 25 anni di esistenza, FGI si è creata una solida reputazione in quanto azienda leader e innovatrice in finanziamenti basati su attività e mitigazione del rischio, con specializzazione in soluzioni di capitale circolante su più giurisdizioni che sostengono le imprese con finanziamenti flessibili per favorire l'espansione a livello nazionale e globale. L'acquisizione consente a FGI di accelerare la propria crescita e di ampliare la propria suite di soluzioni di finanziamento, rischio e Insurtech per i clienti.
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