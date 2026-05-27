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GlobalPlatform lancia Pavona: la prima distribuzione di chip open source con crittografia post-quantistica di livello produttivo

GlobalPlatform oggi ha lanciato Pavona, una distribuzione di chip open source che fornisce componenti IP di qualità produttiva, pronti per la certificazione e progetti di riferimento di primo livello, tra cui il primo stack di crittografia post-quantistica (PQC) disponibile al pubblico per chip integrati. La distribuzione comprende due progetti di riferimento già effettuati con successo, un chip "root of trust" autonomo e un "root of trust" integrato per architetture di chiplet prodotti con processo TSMC a 3nm (N3).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni per i media, contattare:
Matt Ablott
mablott@combustion.marketing
+44 7980 913928



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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