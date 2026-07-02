Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

Gli innovatori della fotonica di tutto il mondo invitati a competere per gli SPIE Prism Awards

SPIE, la società internazionale di ottica e fotonica , invita la comunità di ottica e fotonica a candidarsi ai SPIE Prism Awards di quest'anno, che premiano nuovi prodotti straordinari che rivoluzionano il mercato. I vincitori verranno annunciati all'attesissima cerimonia di premiazione del 3 febbraio 2027 al SPIE Photonics West di San Francisco, California.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260701984436/it/

SPIE Prism Awards honor exceptional new products transforming optics and photonics technologies.

SPIE Prism Awards honor exceptional new products transforming optics and photonics technologies.

Questi premi, noti come gli “Oscars della fotonica”, offrono a scienziati e ingegneri del settore dell'ottica e della fotonica l'opportunità di presentare i propri contributi al settore.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Lindsey McGuirk
Responsabile dell pubbliche relazioni
lindseym@spie.org
+1 360 685 5443



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...