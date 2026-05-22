Gli Imagine Dragons si esibiranno al Gran Premio di Abu Dhabi

Ethara, organizzatore del Gran Premio di Formula 1 Etihad Airways di Abu Dhabi, ha annunciato che una delle band più famose al mondo, gli Imagine Dragons, sarà la protagonista dei concerti post-gara del sabato in occasione della finale di stagione di F1 ad Abu Dhabi.

Imagine Dragons to perform at Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix (Photo: AETOSWire)

L'annuncio rappresenta un'altra pietra miliare per il Gran Premio di Abu Dhabi, il cui emozionante programma di intrattenimento per i fan "Yasalam presented by e&" è ormai sinonimo della finale del Campionato di F1 ad Abu Dhabi ed è riconosciuto come uno dei più avvincenti eventi che uniscono sport e intrattenimento a livello mondiale.

I leader delle classifiche mondiali si uniranno a Lewis Capaldi e Zara Larsson, che giovedì 3 dicembre daranno il via a una serie di esibizioni di grande richiamo a Yas Island; altri importanti artisti internazionali saranno annunciati prossimamente.

Grazie ai loro grandi successi, gli Imagine Dragons hanno creato uno dei repertori più riconoscibili della musica contemporanea, ottenendo un ampio consenso per le potenti esibizioni dal vivo che riempiono arene e stadi in tutto il mondo.

David Powell, Chief Portfolio & Strategy Officer di Ethara, ha dichiarato: "Gli Imagine Dragons sono uno dei gruppi dal vivo più rappresentativi di questa generazione, in grado di conquistare un pubblico vastissimo. La loro capacità di offrire spettacoli da stadio che coinvolgono il pubblico in tutto il mondo li rende la scelta perfetta per il programma Yasalam.

"Yasalam presented by e& è ormai sinonimo di grandi artisti internazionali ad Abu Dhabi, e questo annuncio rappresenta un altro importante passo avanti nel nostro impegno a migliorare l'esperienza dei fan in occasione del più grande evento dell'anno".

Dopo lo storico scontro a tre per il titolo nel 2025, cresce l'attesa per quella che potrebbe essere un'altra gara decisiva per il titolo ad Abu Dhabi quest'anno. Grazie alla partecipazione di altri artisti che saranno annunciati a breve, il Gran Premio di Abu Dhabi 2026 si preannuncia come uno spettacolo imperdibile.

L'evento di quest'anno sarà la 18ª edizione della manifestazione e si terrà dal 3 al 6 dicembre 2026; i biglietti per i settori General Admission, Grandstands e Hospitality sono disponibili su abudhabigp.com

INFORMAZIONI SUL GRAN PREMIO DI FORMULA 1 DI ABU DHABI

Appuntamento di spicco nel calendario di Formula 1 sin dalla sua prima edizione nel 2009, il Gran Premio di Formula 1 ® Etihad Airways di Abu Dhabi rappresenta la gara conclusiva della stagione del Campionato mondiale di F1. L'evento è famoso per il suo esclusivo formato giorno-notte e per il programma di intrattenimento Yasalam, che prevede quattro serate di concerti post-gara e after-party ufficiali su Yas Island.

Fonte: AETOSWire

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Katya Kuftinova

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