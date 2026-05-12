GIGABYTE Technology, leader globale nell'elaborazione performante, esporrà al COMPUTEX 2026 , con il tema "Future Landing", il suo portafoglio end to end più completo per l'infrastruttura AI. Mentre l'AI passa dalla fase di addestramento a quella dell'inferenza e dell'applicazione nel mondo reale e su larga scala, GIGABYTE affronta la sfida più pressante del settore: non se sia possibile costruire l'AI, ma con quale rapidità e affidabilità sia possibile implementarla, gestirla e sostenuta su larga scala.
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GIGABYTE presenta "Future Landing" al COMPUTEX 2026, con l'implementazione che diventa un fattore critico per scalare l'IA
Al COMPUTEX, GIGABYTE organizza la propria vetrina in base a tre stati che definiscono il ciclo di vita della produzione dell' infrastruttura AI .
- Pronti: sistemi integrati già completamente realizzati, simulati, convalidati e preparati per l'implementazione.
- Implementabili: cluster modulari studiati per la rapida implementazione in ambienti diversificati.
- Fruibili: sistemi AI attivamente funzionali, che generano risultati e supportano le operazioni del mondo reale.
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