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GIGABYTE presenta "Future Landing" al COMPUTEX 2026, con l'implementazione che diventa un fattore critico per scalare l'IA

GIGABYTE Technology, leader globale nell'elaborazione performante, esporrà al COMPUTEX 2026 , con il tema "Future Landing", il suo portafoglio end to end più completo per l'infrastruttura AI. Mentre l'AI passa dalla fase di addestramento a quella dell'inferenza e dell'applicazione nel mondo reale e su larga scala, GIGABYTE affronta la sfida più pressante del settore: non se sia possibile costruire l'AI, ma con quale rapidità e affidabilità sia possibile implementarla, gestirla e sostenuta su larga scala.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260505781792/it/

GIGABYTE presenta "Future Landing" al COMPUTEX 2026, con l'implementazione che diventa un fattore critico per scalare l'IA

GIGABYTE presenta "Future Landing" al COMPUTEX 2026, con l'implementazione che diventa un fattore critico per scalare l'IA

Al COMPUTEX, GIGABYTE organizza la propria vetrina in base a tre stati che definiscono il ciclo di vita della produzione dell' infrastruttura AI .

  • Pronti: sistemi integrati già completamente realizzati, simulati, convalidati e preparati per l'implementazione.
  • Implementabili: cluster modulari studiati per la rapida implementazione in ambienti diversificati.
  • Fruibili: sistemi AI attivamente funzionali, che generano risultati e supportano le operazioni del mondo reale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media: brand@gigabyte.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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