Fujirebio annuncia che il suo saggio Lumipulse® G pTau 217 Plasma totalmente automatizzato ha ottenuto la marcatura CE

H.U. Group Holdings Inc. e la sua controllata al 100% Fujirebio oggi hanno reso noto che Fujirebio Europe N.V. ha ottenuto la certificazione CE per il saggio Lumipulse G pTau 217 Plasma nel quadro del Regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDR). Questo immunodosaggio enzimatico in chemiluminescenza (CLEIA) consente di quantificare la proteina Tau fosforilata sulla treonina 217 (pTau 217) nel plasma umano (K 2 EDTA).

"L'ottenimento della marcatura CE per i nostri dispositivi Lumipulse G NfL Blood e Lumipulse G pTau 217 Plasma, parte della piattaforma LUMIPULSE G, rappresenta un ulteriore progresso nella nuova era della diagnostica neurologica, in cui i biormarcatori ematici portano a una comprensione più ampia, precoce e accessibile sulla malattia di Alzheimer e sulle patologie neurodegenerative", è il commento di Christiaan De Wilde, CEO di Fujirebio Europe N.V.