FPT lancia Flezi Foundry™, promuovendo le distribuzioni potenziate dall'intelligenza artificiale per le imprese globali

La multinazionale del settore IT FPT ha annunciato il lancio di Flezi Foundry™ (FPT Digital Foundry™), una piattaforma di distribuzione potenziata dall'IA per lo sviluppo software e le operazioni IT. Basata su un modello Service-as-a-Software regolamentato, la piattaforma integra agenti IA autonomi, supervisione da parte di esperti umani, un'infrastruttura sicura e meccanismi di distribuzione basati sui risultati per aiutare le imprese a modernizzare la distribuzione della tecnologia man mano che gli agenti IA diventano parte delle operazioni di software engineering e IT.
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Flezi Foundry applica l'ingegneria agenziale, una strategia di distribuzione strutturata per lo sviluppo software e le operazioni IT. Il modello porta gli agenti IA all'interno dei flussi di lavoro con supervisione umana, governance, trasparenza e misurazione delle prestazioni integrate nel processo.
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Mai Duong
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