FPT lancia Flezi Foundry™, promuovendo le distribuzioni potenziate dall'intelligenza artificiale per le imprese globali

La multinazionale del settore IT FPT ha annunciato il lancio di Flezi Foundry™ (FPT Digital Foundry™), una piattaforma di distribuzione potenziata dall'IA per lo sviluppo software e le operazioni IT. Basata su un modello Service-as-a-Software regolamentato, la piattaforma integra agenti IA autonomi, supervisione da parte di esperti umani, un'infrastruttura sicura e meccanismi di distribuzione basati sui risultati per aiutare le imprese a modernizzare la distribuzione della tecnologia man mano che gli agenti IA diventano parte delle operazioni di software engineering e IT.