Fortegra nomina Mark Rattner Presidente

The Fortegra Group, Inc. (“Fortegra” o la “Società”), compagnia assicurativa globale operante nel ramo specialty e parte di DB Insurance Co., Ltd., oggi ha annunciato la nomina di Mark Rattner a Presidente. Rattner, che in precedenza ha ricoperto la carica di vice presidente esecutivo e direttore per il comparto assicurativo, porta in questo nuovo e più ampio ruolo un decennio di leadership in Fortegra e relazioni consolidate con partner di distribuzione affidabili.

Attingendo a una rigorosa competenza nel settore della sottoscrizione dei rischi, sviluppata nel corso di una carriera ultratrentennale, Rattner si concentrerà sull’offrire il massimo valore e risultati costanti agli agenti e ai broker serviti dalla Società. La sua nomina riflette il continuo investimento di Fortegra nelle persone e nelle partnership che danno impulso a una redditività sostenibile e a lungo termine.

“Mark è stato una figura centrale per fare di Fortegra la società che è oggi. La sua esperienza nel settore, le sue conoscenze e la sua competenza lo rendono la persona giusta per questo ruolo. Mentre continuiamo a evolverci, Mark migliorerà l’accesso dei nostri partner alle competenze, ai prodotti e alla reattività che si aspettano da Fortegra”, commenta Rick Kahlbaugh, Presidente e Ceo di Fortegra.

Rattner è entrato in Fortegra nel settembre 2016. In precedenza ha trascorso cinque anni presso l’Houston International Insurance Group, dove ha ricoperto diversi ruoli, più recentemente quello di vice presidente senior, posizione nella quale ha creato l’unità aziendale per responsabilità civile professionale. Ancora prima è stato presidente del cda e amministratore delegato di Terrapin Capital Holdings. Inoltre dal 2005 al 2008 Rattner è stato proprietario e direttore di Rattner Mackenzie Limited e, dal 2001 al 2005, presidente del cda e amministratore delegato di Professional Indemnity Agency, Inc., una società controllata di HCC Insurance Holdings, Inc. È stato anche, dal 1991 al 2001, presidente, amministratore delegato e direttore di Professional Indemnity Agency, Inc., una società controllata di Marshall Rattner, Inc.

Informazioni su Fortegra

Da oltre 45 anni Fortegra, tramite le sue controllate, propone soluzioni di gestione del rischio che aiutano persone e imprese a centrare il successo in un contesto di incertezza. Siamo una compagnia assicurativa multinazionale specializzata, con controllate nel campo assicurativo che vantano un rating di solidità finanziaria AM Best pari ad A- (Eccellente) e una categoria di dimensione finanziaria, sempre AM Best, pari a 'X'. Proponiamo una linea diversificata di prodotti assicurativi e di soluzioni di garanzia, sia per il mercato di competenza, sia per il comparto di eccesso e surplus. Per maggiori informazioni visitare il sito web: www.fortegra.com .

Informazioni su DB Insurance

Da oltre sessant'anni, DB Insurance Co., Ltd. costruisce una forte base come uno dei principali assicuratori coreani, proteggendo persone e aziende, promuovendo al contempo il progresso del settore assicurativo del Paese. Fondata nel 1962 come prima compagnia di assicurazioni auto pubblica del Paese, la società ha adottato il nome DB Insurance nel 2017 per rappresentare la sua visione di diventare un gruppo assicurativo globale. Con un rating di solidità finanziaria AM Best pari ad A+ (Superiore), una categoria di dimensione finanziaria, sempre AM Best, pari a 'XV' e un rating S&P pari a A+ (Stabile), DB Insurance offre un portafoglio completo di assicurazioni generali, a lungo termine e automobilistiche, assieme a un'ampia gamma di servizi finanziari attraverso le sue controllate nel ramo vita, titoli, servizi bancari di risparmio e della gestione patrimoniale. Per maggiori informazioni: www.idbins.com .

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Vijaya Singh

vsingh@fortegra.com



Katie Butler

kbutler@aartrijk.com





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