Finanziata da investimenti superiori a 1 miliardo di dollari, PCI Pharma Services annuncia un'importante espansione delle capacità statunitensi nei settori del riempimento e confezionamento sterile e delle distribuzione di farmaci-dispositivi

PCI Pharma Services (“PCI”): un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) a livello globale e di livello mondiale concentrata sulle terapie innovative biologiche e a piccole molecole, ha annunciato ingenti investimenti su infrastrutture che ampliano notevolmente le propri capacità di riempimento e confezionamento sterile e di distribuzione all'avanguardia di farmaci. Con i produttori del settore farmaceutico e i rispettivi partner di sviluppo che danno sempre più spesso priorità alla resilienza della catena di fornitura statunitense, gli ultimi investimenti di PCI giungono come parte di un più vasto finanziamento superiore a 1 miliardo di dollari in tutte le attività CDMO statunitensi ed europee, rafforzando la sua capacità di fornire supporto ininterrotto pr lo sviluppo e la produzione di prodotti medicinali, forniture per studi clinici e assemblaggio di combinazioni farmaco-dispositivo dalle fasi cliniche al lancio commerciale, il tutto basato su capacità globale, esperienza tecnica, profonde conoscenze scientifiche e una tradizione di qualità e conformità normativa leader nel settore.
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PCI Pharma Services announced a series of major infrastructure investments that substantially deepen its sterile fill-finish advanced drug delivery capabilities.
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PCI Pharma Services
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