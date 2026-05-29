ExaGrid vince 5 premi del settore ai Network Computing Awards 2026

ExaGrid ®, il più grande fornitore indipendente di storage di backup al mondo, che offre storage di backup a più livelli con Retention Time-Lock (RTL) basato sull'intelligenza artificiale e dalla sicurezza più completa per il ripristino del ransomware, oggi ha annunciato che l'azienda è stata premiata con cinque riconoscimenti del settore, tra cui Air-gapped Ransomware Recovery Product of the Year (Prodotto dell'anno per il ripristino del ransomware con gap d'aria), Bench Tested Product of the Year (Prodotto dell'anno testato), Company of the Year (Azienda dell'anno), Data Protection Product of the Year (Prodotto dell'anno per la protezione dei dati), e Storage Product of the Year (Prodotto dell'anno per l'archiviazione) durante la cerimonia di conferimento dei Network Computing Awards , tenutasi a Londra il 21 maggio 2026.
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The ExaGrid team headed to the stage five times throughout the Network Computing Awards ceremony in London to accept awards for ExaGrid Tiered Backup Storage. Photo courtesy of Network Computing Awards.
I Network Computing Awards vengono assegnati in base a una votazione pubblica.
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ExaGrid
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