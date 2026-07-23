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Evotec sceglie Navan per unificare a livello globale viaggi, pagamenti e gestione delle spese

Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale gestita dall'IA per i viaggi e le spese commerciali, ha annunciato oggi che Evotec (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT), l'azienda internazionale di scoperta e sviluppo di farmaci, ha scelto Navan per gestire il suo programma aziendale completo Travel and Expense (T&E) nei suoi maggiori mercati globali.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260722822217/it/

Global drug discovery leader partners with Navan to drive operational excellence and eliminate manual expense reporting

Global drug discovery leader partners with Navan to drive operational excellence and eliminate manual expense reporting

Un'azienda nel settore delle scienze della vita all'avanguardia nel futuro della scoperta e dello sviluppo di farmaci, in passato Evotec aveva gestito la T&E in maniera indipendente in diversi Paesi, con la conseguente complessità per i dipendenti di dover gestire una varietà di strumenti diversi e processi manuali offline.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media: press@navan.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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