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Esri presenta ArcGIS Velocity per ArcGIS Enterprise per alimentare le operazioni GIS in tempo reale

Esri , il leader globale nell'intelligence di localizzazione, ha rilasciato al pubblico ArcGIS Velocity per ArcGIS Enterprise per distribuzioni self-hosted su Windows e Linux. Questo consente alle organizzazioni di utilizzare Velocity da ambienti sicuri in sede e su cloud privato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

media.help@esri.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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