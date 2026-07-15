Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

Esri introduce ArcGIS per ServiceNow, portando l'intelligence di localizzazione nei flussi di lavoro aziendale quotidiani

Esri , il leader globale nella tecnologia dei sistemi informatici geografici (GIS), ha annunciato ArcGIS for ServiceNow, che connette per la prima volta le due piattaforme.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

media.help@esri.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...