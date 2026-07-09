Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

Esri e Global Partners rilasciano HydroSHEDS v2 per le Americhe

Esri ha reso per la prima volta HydroSHEDS v2 disponibile al pubblico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

media.help@esri.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...