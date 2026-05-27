ENGIE e NHOA Energy avviano i lavori di costruzione del progetto di accumulo di energia a batteria da 320MWh a Drogenbos, in Belgio

NHOA Energy, fornitore globale di sistemi di accumulo di energia su larga scala, si è unita oggi a ENGIE nel segnare una tappa significativa con la cerimonia di inaugurazione della costruzione di un sistema di accumulo di energia a batteria (Battery Energy Storage System, BESS) da 320MWh presso la centrale di ENGIE a Drogenbos, vicino a Bruxelles.
La cerimonia, che si è svolta stamattina in presenza di Hans Bonte, Ministro dell'energia del Governo delle Fiandre , Vincent Verbeke, CEO di ENGIE Belgium , Nicolas van den Abeele, AD di Rinnovabili e Batterie Benelux per ENGIE e Giuseppe Artizzu, CEO di NHOA Energy , ha segnato l'inizio ufficiale della costruzione del terzo progetto di batteria su vasta scala di ENGIE in Belgio.
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