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ENGIE e NHOA Energy avviano i lavori di costruzione del progetto di accumulo di energia a batteria da 320MWh a Drogenbos, in Belgio

NHOA Energy, fornitore globale di sistemi di accumulo di energia su larga scala, si è unita oggi a ENGIE nel segnare una tappa significativa con la cerimonia di inaugurazione della costruzione di un sistema di accumulo di energia a batteria (Battery Energy Storage System, BESS) da 320MWh presso la centrale di ENGIE a Drogenbos, vicino a Bruxelles.

La cerimonia, che si è svolta stamattina in presenza di Hans Bonte, Ministro dell'energia del Governo delle Fiandre , Vincent Verbeke, CEO di ENGIE Belgium , Nicolas van den Abeele, AD di Rinnovabili e Batterie Benelux per ENGIE e Giuseppe Artizzu, CEO di NHOA Energy , ha segnato l'inizio ufficiale della costruzione del terzo progetto di batteria su vasta scala di ENGIE in Belgio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Comunicazioni: Teresa Pogliani, +393404649719, media.relations@nhoa.energy



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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