Energy Vault conclude l'acquisto di un portafoglio di accumulo energetico da 850 MW da parte di BayWa r.e. AG, stabilendo una piattaforma operativa immediata per catturare la crescita in Giappone

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault” o la “Società”), leader globale nelle soluzioni sostenibili di accumulo di energia su scala di rete e nelle infrastrutture di calcolo basate sull’intelligenza artificiale, ha annunciato oggi la chiusura riuscita della sua acquisizione precedentemente annunciata di un portafoglio di sviluppo di un sistema di accumulo energetico a batteria (“BESS”) da 850 MW in Giappone da BayWa r.e. AG, importante sviluppatore di energie rinnovabili a livello mondiale, nonché produttore energetico indipendente.

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