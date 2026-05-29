EmPOWER AI London di Bidgely riunisce vari leader per mappare il futuro dell'elettrificazione, la flessibilità dei carichi, l'esperienza clienti e l'accessibilità energetica

Bidgely porta il suo tour di approfondimenti globali a Londra dal 10 al 12 giugno, segnando la prossima tappa vitale nella sua serie di conferenze di punta EmPOWER AI . Parte di un tour internazionale che spazia da Toronto a New York, il forum di Londra serve da hub attivo e collaborativo per i rivenditori di energia pronti ad assumere un ruolo attivo, piuttosto che passivo, di fronte all'aumento dell'elettrificazione, alla flessibilità critica dei carichi, all'esperienza clienti di nuova generazione e all'urgente accessibilità energetica.

Bidgely's EmPOWER AI London features custom workshops and peer-to-peer dialogues to unlock insights needed to reshape energy engagement.

Attraverso workshop su misura e dialoghi aperti tra colleghi, EmPOWER AI London riunisce le menti più brillanti del settore per esplorare come l'intelligenza artificiale offra informazioni sui clienti necessarie a modernizzare la rete e ridefinire il coinvolgimento energetico a livello globale.

Workshop collaborativo: dagli approfondimenti all'azione

A EmPOWER AI London debutterà anche un nuovo rapporto redatto in collaborazione con l'azienda di studi energetici LCP Delta, " Home Asset Identification " (Identificazione dei beni di casa). Il rapporto indica gli approcci disponibili per identificare beni come pompe di calore, veicoli elettrici (EV), impianti fotovoltaici, ecc., confermando il vantaggio delle analisi dei dati basati sull'IA rispetto alle approssimazioni statistiche standard o al monitoraggio basato sull'hardware.

David Trevithick, responsabile delle analisi dei clienti di LCP Delta, presenterà i risultati della ricerca condotta dall'azienda sulla risposta comportamentale alla domanda.

“Mentre aumenta la diffusione dei dispositivi domestici, i profili della domanda delle famiglie diventano più distinti e variabili: questo offre ai rivenditori maggiori opportunità di identificare i dispositivi, mirare a tariffe intelligenti e proposte di flessibilità con maggiore efficacia, migliorare le previsioni sulla domanda e potenziare la fidelizzazione dei clienti”, ha aggiunto Trevithick.

Altri workshop si concentreranno sulle priorità critiche identificate nel report, dimostrando le applicazioni pratiche e autentiche storie di successo per:

Accelerare l'elettrificazione: apprendere come l'IA può aiutare a identificare i clienti con veicoli elettrici (EV) ad alto impatto, scoprire i punti critici della crescita del carico e guidare strategie mirate di reclutamento in questo workshop evidenziando come un importante fornitore energetico ha individuato con successo gli utenti di picco elevato e ottenuto una maggiore riduzione di kW per veicolo di 3 volte rispetto alla media della popolazione di EV.

Modernizzare i call center e la CX: integrando gli approfondimenti dell'IA di Bidgely nell'ecosistema dei call center e nei flussi di lavoro per la risoluzione delle chiamate, vedere come ottenere risultati concreti pari a un aumento del 7 percento nella soddisfazione del cliente, a una riduzione del 3 percento della durata media di gestione delle chiamate, a un miglioramento del 3 percento nella risoluzione alla prima chiamata e a un punteggio di fiducia pari all'85-95 percento da parte dei rappresentanti del servizio clienti.



Ai partecipanti verranno anche presentate in anteprima le nuove integrazioni Interactive Voice Response (IVR) (risposta vocale interattiva) di Bidgely con PolyAI, Genesys e NiCE, che utilizzano l'intelligenza artificiale conversazionale per risolvere domande complesse relative all'energia in tempo reale, fornendo un'esperienza cliente intuitiva, riducendo al contempo i tempi di attesa e i costi operativi.

Ottimizzare la flessibilità dei carichi: impiegando l'individuazione di clienti basata sull'IA, scoprire come migliorare la gestione e il cambiamento dei picchi di carico attraverso un interessante caso di studio di un fornitore di energia che ha ottenuto una riduzione pari a oltre il 70 percento da clienti con picchi di consumo elevati ottimizzando i programmi di prezzi variabili.

Promuovere l'economia energetica: scoprire le tracce pratiche per sostenere i segmenti dei clienti vulnerabili attraverso casi di studio coinvolgenti, come l'utilizzo della Analytics Workbench (AWB) di Bidgely per scoprire oltre 8.200 candidati nascosti, a basso reddito; ottenere un tasso di conversione del 2,3 percento da un unico punto di contatto di marketing; e raddoppiare la capacità di verifica energetica domestica per connettere un maggior numero di clienti agli incentivi per l'efficienza energetica.

La partecipazione a AI-Powered Energy Transition a Londra

“EmPOWER AI London non è solo uno sguardo al futuro dell'energia: è il luogo in cui la costruiamo attivamente”, ha dichiarato Abhay Gupta, CEO di Bidgely. “La transizione della rete richiede un'azione forte e dati intelligenti. Invitiamo i leader orientati al futuro da ogni parte del mondo a unirsi a noi, sfidare la situazione attuale e sbloccare la vera arte di ciò che è possibile quando l'IA incontra l'ingegno umano”.

Per garantirsi un posto a EmPOWER AI London, visitare la pagina empower.bidgely.com/london-2026 .

Informazioni su Bidgely

Bidgely è il pioniere di intelligence energetica basata sull'IA, che trasforma i dati grezzi del contatore in informazioni ad alta definizione per le utenze globali. Al servizio di oltre 50 milioni di abitazioni, la piattaforma UtilityAI™ dell'azienda utilizza 19 brevetti di base per ottimizzare la visibilità della rete, le operazioni dei call center e il coinvolgimento personalizzato dei clienti. Riconosciuta da Fast Company come un'azienda tra le "Top 10 Most Innovative Applied AI" (Le prime 10 aziende con IA applicata più innovativa), Bidgely integra le analisi di precisione dell'energia con ecosistemi orizzontali di IA come Microsoft Copilot e AWS per modernizzare la rete con precisione a livello di singolo edificio. www.bidgely.com | bidgely.com/insights

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260528395459/it/

Christine Bennett

Bidgely

press@bidgely.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire