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Empire State Building Observation Deck celebra il calcio con la mostra più iconica al mondo di maglie dei calciatori, maglie personalizzate ESB, visite dei giocatori, illuminazione e molto altro

The Empire State Building Observation Deck (ESB) – l'attrazione n. 1 negli Stati Uniti, oggi ha annunciato altri programmi 2026 per gli appassionati di calcio a New York con la collezione di maglie più iconica al mondo dall'archivio Classic Football Shirts (CFS), una maglia CFS x ESB in edizione limitata, omaggi di merchandise ufficiali e illuminazioni speciali.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260604127912/it/

Empire State Building Observation Deck Celebrates Soccer with World’s Most Iconic Soccer Jersey Exhibit, Custom ESB Jerseys, Player Visits, Lightings, and More

Empire State Building Observation Deck Celebrates Soccer with World’s Most Iconic Soccer Jersey Exhibit, Custom ESB Jerseys, Player Visits, Lightings, and More

“Mentre il mondo arriva a New York per il suo atteso evento mondiale di calcio, i tifosi possono visitare la terrazza panoramica dell'Empire State Building per le viste più belle di Manhattan e una mostra dedicata al calcio unica nel suo genere”, ha dichiarato Dan Rogoski, general manager della terrazza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Empire State Realty Trust
Jamie Heitner
212-400-3339
jheitner@esrtreit.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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