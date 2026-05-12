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Elliptic ottiene un investimento di 120 milioni di dollari da Nasdaq Ventures, Deutsche Bank, One Peak e British Business Bank

Elliptic, il leader globale nei processi decisionali relativi alle risorse digitali, ha annunciato oggi il closing di una raccolta fondi di serie D da 120 milioni di dollari guidata da One Peak, con la partecipazione di Nasdaq Ventures, Deutsche Bank e British Business Bank. Il round valuta Elliptic a 670 milioni di dollari.

Questi investitori sono tra le istituzioni più influenti della finanza globale, responsabili complessivamente di attività di mercato pari a migliaia di miliardi ogni giorno, e hanno riposto la loro fiducia in Elliptic.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Rachel Matthews
Direttrice globale marketing e comunicazioni, Elliptic
rachel.matthews@elliptic.co



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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