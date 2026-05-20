Echodyne e Moog dimostrano con successo la Reconfigurable Integrated-weapon Platform (RIwP®, piattaforma con arma integrata riconfigurabile) in un'esercitazione dell'Esercito statunitense

Echodyne , l'azienda di piattaforme radar, e Moog Inc. (NYSE: MOG.A e MOG.B), azienda globale specializzata nella progettazione, produzione e integrazione di sistemi di controllo di precisione ad alte prestazioni, rendono noti i risultati dei test dei loro sistemi di difesa per contrastare piccole armi offensive lanciate da droni (“sUAS”).

Rilevamento live, aggancio con tracciamento di precisione e neutralizzazione efficace delle minacce dei droni (UAS) dei gruppi 1-3 in meno di 3 secondi.

Integrazione combinata di puntamento basato sull'intelligenza artificiale, controllo del fuoco wireless e radar nelle apparecchiature di missione per la difesa contro piccole armi per droni.

Puntamento potenziato da intelligenza artificiale per rilevamento passivo, puntamento autonomo, riagganciamento della traccia e puntamento multi-oggetto.

Risultati

Identificati e rapidamente corretti divari critici di capacità entro un contesto di campo di battaglia simulato.

Provato che la combinazione di dati di precisione e il calcolo della soluzione di fuoco basata sull'AI è una soluzione efficace in termini di costi per l'aggiornamento rapido delle postazioni di armi cinetiche esistenti trasformandole in sistemi C-UAS altamente efficaci.

Tra le sfide critiche odierne per la difesa ci sono il rilevamento, il tracciamento e la mitigazione di piccole piattaforme offensive senza pilota in tutti i settori. La rapidità e la letalità dei mezzi sUAS li rendono una minaccia seria e costante sul campo di battaglia, e richiedono una risposta rapida dei sistemi per proteggere il personale militare.

L'esercitazione Operation Condor Rebirth è stata condotta a Fort Hood, Texas, alla fine di marzo e il team ha compreso Moog (RIwP e targeting di AI), Echodyne (radar EchoShield) e Picogrid (piattaforma di dati Legion per sistemi di missione connessi). L'obiettivo era garantire la rapida integrazione dei nuovi sistemi in una rete sicura dell'Esercito e verificare l'efficacia contro minacce simulate in scenari di fuoco reale.

La piattaforma modulare di armi di Moog comprende un computer edge, radar EchoShield di Echodyne per il tracciamento di precisione e cavi per consentire l'integrazione con qualsiasi postazione di armi a torretta dell'Esercito statunitense. Il sistema di puntamento basato sull'AI è una funzionalità potenziata di rilevamento e tracciamento anti-UAS (C-UAS) progettata per armi a torretta. La fusione di dati precisi sullo spazio aereo con funzionalità AI per il calcolo rapido delle soluzioni di fuoco ha dimostrato di poter immediatamente trasformare queste postazioni di armi cinetiche esistenti in efficaci sistemi C-UAS. Il team ha dimostrato di essere in grado di rilevare, agganciare con tracciamento di precisione e neutralizzare con successo le minacce UAS dei gruppi 1-3 in meno di 3 secondi.

EchoShield è il radar a medio raggio leader sul mercato che genera in modo costante e affidabile dati di localizzazione precisi per tutti i tipi e le configurazioni di droni. Come sistema radar commerciale pronto all'uso (COTS), le interfacce standard del settore di EchoShield e le ricche opzioni di dati creano un set di dati fondamentali che orientano con precisione i sensori ottici, attivano le opzioni degli effettori e accelerano i tempi di reazione. Grazie alle capacità di classificazione avanzate su modelli di apprendimento automatico avanzati, EchoShield traccia tutti i movimenti e indirizza l'attenzione del sistema e dell'operatore dove e quando occorre.

“Echodyne è fiera di continuare a sostenere le avanzate capacità C-UAS e di difesa aerea di Moog come partner e collaboratore di fiducia”, ha dichiarato Eben Frankenberg, AD di Echodyne. “La combinazione di sensori radar di alta qualità e la rapida integrazione dei dati hanno consentito di fornire straordinarie capacità C-UAS a partire dai sistemi già presenti sul campo di battaglia, in modo più economico e rapido rispetto all’utilizzo di sistemi appositamente progettati”.

“Questo è un momento critico per rafforzare rapidamente le difese C-UAS e proteggere il personale militare dalle minacce in costante evoluzione”, ha dichiarato Mike Gruver, SVP Defense di Moog. “La collaborazione con una squadra come Echodyne assicura che le forme migliori di capacità C-UAS siano disponibili per gli Stati Uniti e i suoi alleati”.

Informazioni su Echodyne

Echodyne, l'azienda specializzata in piattaforme radar, è un ideatore e produttore statunitense di avanzate soluzioni radar per applicazioni del mercato militare, governativo e commerciale. L'azienda unisce la tecnologia matrice a scansione elettronica di metamateriali (MESA®) e un potente software e apprendimento automatico per fornire dati di consapevolezza situazionale ad alta fedeltà che individuano attività nei settori aerei e terrestri con velocità, precisione e accuratezza senza pari. Comprovati e utilizzati dalle forze militari, dalle agenzie e dagli integratori e infrastruttura critica in tutto il mondo, i prodotti di Echodyne rappresentano un nuovo standard per l'eccellenza dei radar commerciali ad alta fedeltà. L'azienda di proprietà privata, ha sede a Kirkland, WA, Stati Uniti ed è supportata, tra gli altri, da Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Baillie Gifford e Northrop Grumman. Per vedere i radar in azione, visitare echodyne.com o chiamare il numero +1-425-753-7015.

Informazioni su Moog Inc.

Moog è un'azienda leader mondiale nella progettazione, produzione e integrazione di sistemi di controllo del movimento e dei fluidi di alta precisione. I sistemi ad alte prestazioni di Moog sono utilizzati per il controllo di velivoli militari e commerciali, satelliti e veicoli spaziali, veicoli di lancio, sistemi di difesa, missili, macchinari industriali automatizzati, attrezzature marine e medicali. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.moog.com oppure www.moog.com/defense .

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