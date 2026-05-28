Echodyne amplia le applicazioni dei radar per la pubblica sicurezza attraverso la collaborazione con Axon

Echodyne , l'azienda specializzata in piattaforme radar, oggi ha annunciato una collaborazione con Axon (Nasdaq: AXON), il leader globale nelle tecnologie per la sicurezza pubblica, per supportare un'attività congiunta di fornitura di infrastrutture di eccellenza per una serie di applicazioni UAS in ambito di sicurezza nazionale e delle forze dell'ordine, sia negli Stati Uniti che a livello globale.

Si sta assistendo a una crescente domanda di informazioni complete e dettagliate a livello globale sullo spazio aereo a bassa quota nel quale si sta moltiplicando la presenza di droni. Le operazioni con i droni come primi soccorritori (DFR) possono fornire informazioni critiche al personale delle agenzie di pubblica sicurezza in transito, assicurando interventi rapidi e ben informati all'arrivo. Con la crescente diffusione dei droni nei cieli, scalare le operazioni commerciali e DFR richiede anche la consapevolezza dell'uso improprio e dannoso dei droni. Rispondere a ciascuna di queste esigenze e ad altre dipende dai dati accurati che descrivono con precisione l'attività dello spazio aereo.

I radar MESA® brevettati di Echodyne sono progettati per fornire la consapevolezza precisa dello spazio aereo necessaria per supportare le operazioni con droni per la sicurezza pubblica in evoluzione, comprese le soluzioni Axon Air e Dedrone di Axon. Mentre continua l'espansione dei programmi DFR negli Stati Uniti e a livello globale, le aziende stanno collaborando per aiutare le agenzie a operare con maggiore sicurezza, efficienza e fiducia in ambienti di spazio aereo a bassa altitudine sempre più complessi. La collaborazione sta già gestendo in sicurezza centinaia di operazioni DFR giornaliere e sta attivamente lavorando a decine di altre implementazioni presso i clienti.

“Il radar è la base della consapevolezza dello spazio aereo ed è particolarmente importante per lo spazio aereo a bassa altitudine per i droni dove opereranno sistemi aerei senza pilota (UAS) telecomandati e, in futuro, semi-autonomi e completamente autonomi”, ha dichiarato Eben Frankenberg, CEO di Echodyne. “Il nostro lavoro con Axon è incentrato su una missione di sicurezza condivisa che offre soluzioni innovative alle agenzie di pubblica sicurezza che tutelano le comunità e le infrastrutture”.

“Le agenzie di pubblica sicurezza si affidano sempre più spesso ai droni per offrire informazioni critiche più rapidamente, migliorare il coordinamento e aiutare a proteggere sia i soccorritori che le comunità che servono”, ha dichiarato Eric Hertz, Vicepresidente esecutivo delle operazioni per Axon. “Con l'espansione di questi programmi, le agenzie hanno bisogno di tecnologie affidabili che le aiutino a operare in sicurezza e fiducia in ambienti di spazio aereo sempre più complessi. Siamo entusiasti di collaborare con Echodyne per sostenere le infrastrutture che consentiranno lo sviluppo della prossima generazione di operazioni di pubblica sicurezza con i droni”.

Informazioni su Echodyne

Echodyne, l'azienda specializzata in piattaforme radar, è un ideatore e produttore statunitense di avanzate soluzioni radar per applicazioni del mercato militare, governativo e commerciale. L'architettura proprietaria dell'azienda in matrice a scansione elettronica di metamateriali (MESA®) è una rara innovazione nell'ingegneria avanzata dei radar. La tecnologia innovativa MESA dell'azienda utilizza materiali standard e processi produttivi per eliminare le barriere dei costi unitari e ottenere radar dalle prestazioni elevate. Il risultato è un radar commerciale, esportabile, allo stato solido e a bassa SWaP con potenti capacità di software che garantisce prestazioni superiori, integrità dei dati ineguagliata ed eccezionale consapevolezza situazionale. L'azienda di proprietà privata, è supportata, tra gli altri, da Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Baillie Gifford, Northrop Grumman e Supernal. Per maggiori informazioni, visitare: Echodyne.com .

Informazioni su Axon

Axon (Nasdaq: AXON) è il leader globale nello sviluppo di tecnologie per la pubblica sicurezza, dedicato a innovare costantemente per proteggere più vite in più luoghi. Guidata dal fondatore dal 1993, Axon è partita con una missione di ridefinire il conflitto nel settore delle forze dell'ordine e si è evoluta in una società globale al servizio di quanti sono responsabili della pubblica sicurezza, della sicurezza aziendale e nazionale, dai primi soccorritori e dai governi alle aziende, agli operatori in prima linea e alle comunità. La nostra rete fidata connette dispositivi a scarica elettrica TASER, telecamere e sensori, comprese telecamere indossabili, fisse e a bordo di veicoli, droni e robotica, evidenza digitale e gestione delle prove e dei registri digitali, operazioni in tempo reale, formazione immersiva, strumenti di produttività e funzionalità e informazioni basate sull'intelligenza artificiale. Progettate per funzionare in sinergia, queste soluzioni creano un'immagine connessa di sicurezza che aiuta a proteggere le persone e i luoghi con maggiore rapidità, chiarezza e responsabilità.

I marchi di fabbrica non Axon sono proprietà dei rispettivi titolari. Axon, il logo Delta, Protect Life, Axon App, Axon Assistant, Axon Ecosystem e Axon Evidence sono marchi di fabbrica di Axon Enterprise, Inc., alcuni dei quali sono registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Per maggiori informazioni, visitare www.axon.com/legal . Tutti i diritti riservati.

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Leo McCloskey, VP Marketing, media@echodyne.com





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