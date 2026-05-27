Duco lancia la prima piattaforma agentica operativa per servizi finanziari

Duco oggi ha lanciato la prima piattaforma agentica operativa per servizi finanziari. Realizzata sul motore che già elabora 20 miliardi di transazioni al mese per più di 200 clienti, comprese sette delle 20 banche più importanti e dieci dei 20 principali gestori patrimoniali, la piattaforma riunisce tutto ciò di cui hanno bisogno le aziende per svolgere operazioni post-negoziazione assieme agli agenti automi in modo sicuro e su larga scala.