Dubai Chambers organizza un dialogo aperto a Londra per illustrare i vantaggi competitivi di Dubai come centro globale per gli affari

Dubai Chambers ha organizzato un dialogo aperto a Londra in collaborazione con la London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) mirato a illustrare i vantaggi competitivi di Dubai come polo economico mondiale a un gruppo di investitori di spicco britannici.
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H.E. Mohammad Ali Rashed Lootah addresses the audience during the event (Photo: AETOSWire)
L'evento è stato presenziato da Sua Eccellenza Mohammad Ali Rashed Lootah, Presidente e CEO di Dubai Chambers e da top manager britannici. Le discussioni hanno evidenziato le principali opportunità di investimento presenti in vari settori a Dubai, oltre ai vantaggi offerti della città come polo per l'espansione di aziende britanniche nella regione e nel resto del mondo.
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Mohamad Mouzehem
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