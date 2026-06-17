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Dubai Chambers organizza un dialogo aperto a Londra per illustrare i vantaggi competitivi di Dubai come centro globale per gli affari

Dubai Chambers ha organizzato un dialogo aperto a Londra in collaborazione con la London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) mirato a illustrare i vantaggi competitivi di Dubai come polo economico mondiale a un gruppo di investitori di spicco britannici.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260616741263/it/

H.E. Mohammad Ali Rashed Lootah addresses the audience during the event (Photo: AETOSWire)

H.E. Mohammad Ali Rashed Lootah addresses the audience during the event (Photo: AETOSWire)

L'evento è stato presenziato da Sua Eccellenza Mohammad Ali Rashed Lootah, Presidente e CEO di Dubai Chambers e da top manager britannici. Le discussioni hanno evidenziato le principali opportunità di investimento presenti in vari settori a Dubai, oltre ai vantaggi offerti della città come polo per l'espansione di aziende britanniche nella regione e nel resto del mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Mohamad Mouzehem
mohamad.mouzehem@dubaichamber.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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