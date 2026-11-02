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Donaldson presenta la piattaforma tecnologica Alpha-Pore™ per prestazioni di filtrazione sterile prolungate

Donaldson Company, Inc. (NYSE: DCI), uno dei principali produttori mondiali di novità e soluzioni per la filtrazione, oggi ha annunciato la tecnologia Alpha‑Pore™ , una piattaforma di filtrazione sterile di nuova generazione progettata per estendere la vita utile dei filtri, mantenendo al contempo le prestazioni critiche dei processi.

Realizzata per applicazioni critiche, la tecnologia Alpha‑Pore consente tempi di filtrazione più lunghi rispetto ai filtri a membrana in polietersulfone (PES) singola e a doppio strato competitivi, pur mantenendo le caratteristiche del flusso, la garanzia della sterilità e l'integrità dei processi.* La piattaforma è progettata per aiutare i produttori a migliorare l'efficienza operativa con un minor numero di cambi e prestazioni più coerenti nel tempo.

Progettati per prestazioni prolungate

I processi di filtrazione sterile spesso richiedono l'equilibrio tra il tempo di funzionamento e i parametri chiave delle prestazioni, come il flusso, la pressione differenziale e la ritenzione dei contaminanti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni, contattare: Becky Cahn
Nome del contatto (612) 719-8644
E-mail del contatto Becky.Cahn@Donaldson.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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