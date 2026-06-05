DEWA apre la registrazione per WETEX 2026

La Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) ha aperto le iscrizioni alla 28ª edizione della Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX), che si terrà dal 20 al 22 ottobre 2026 presso il Dubai World Trade Centre. Una delle principali fiere specializzate del suo genere al mondo e la più grande della regione, WETEX è organizzata dalla DEWA sotto la guida di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai, e con il patrocinio di Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente del Consiglio Supremo per l'Energia di Dubai.

DEWA opens registration for WETEX 2026 (Photo: AETOSWire)

WETEX copre un'ampia gamma di settori, tra cui energia, acqua, ambiente, green development, trasformazione digitale, intelligenza artificiale (IA), sostenibilità, decarbonizzazione, green mobility, idrogeno verde e città sostenibili. Ogni anno, la fiera continua ad ampliare la sua attenzione ai settori orientati al futuro e alle industrie emergenti. Allineandosi alle ultime tendenze globali, WETEX rafforza la propria preparazione al futuro, accelera la transizione energetica e sostiene i progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo zero emissioni nette.

La 27ª edizione di WETEX ha visto la partecipazione di 3.100 espositori e oltre 50.000 visitatori da tutto il mondo. La fiera, che copre un'area di 95.000 metri quadrati, ha presentato 18 padiglioni internazionali e ha attirato 68 sponsor, oltre a 18 organizzazioni e associazioni di supporto. Nel corso della fiera sono stati firmati numerosi protocolli d'intesa e accordi, che hanno inoltre favorito l'incontro tra aziende, istituzioni governative e investitori attraverso piattaforme business-to-business e business-to-government.

Gli espositori e le aziende di tutto il mondo possono registrarsi a WETEX 2026 tramite il sito web ufficiale: https://www.wetex.ae/en/exhibit

*Fonte: AETOSWire

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Shaikha Almheiri

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