Dall'automazione di rete all'Agentic NetOps: NetBrain fissa lo standard per implementare l'IA nelle operazioni di rete

NetBrain Technologies, Inc. oggi ha annunciato nuove importanti funzionalità di piattaforma che promuovono Agentic NetOps da una categoria emergente alla realtà operativa. I clienti di NetBrain stanno già implementando agenti che identificano e risolvono problemi in varie e complesse reti aziendali di diversi fornitori. Queste nuove funzionalità estendono ulteriormente la piattaforma con nuovi strumenti per gli agenti, contesto cross-domain e interfacce aperte per una più ampia impresa agentica.
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Austin Williams
Voxus PR per NetBrain Technologies
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