Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

Dall'automazione di rete all'Agentic NetOps: NetBrain fissa lo standard per implementare l'IA nelle operazioni di rete

NetBrain Technologies, Inc. oggi ha annunciato nuove importanti funzionalità di piattaforma che promuovono Agentic NetOps da una categoria emergente alla realtà operativa. I clienti di NetBrain stanno già implementando agenti che identificano e risolvono problemi in varie e complesse reti aziendali di diversi fornitori. Queste nuove funzionalità estendono ulteriormente la piattaforma con nuovi strumenti per gli agenti, contesto cross-domain e interfacce aperte per una più ampia impresa agentica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CONTATTO PER I MEDIA
Austin Williams
Voxus PR per NetBrain Technologies
awilliams@voxuspr.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...