Daiichi Sankyo Europe conferma l'impegno nelle cure incentrate sul paziente con una presentazione estesa dei dati al Congresso EAS 2026

Daiichi Sankyo Europe (DSE) è lieta di annunciare la sua ampia presenza scientifica al Congresso 2026 della Società Europea di Aterosclerosi (EAS). La presentazione di 15 abstract, che comprendono sia analisi dello studio clinico sia evidenza della pratica clinica reale, sottolinea il notevole investimento della società nella salute cardiovascolare e la sua missione di "prendersi cura di ogni battito del cuore".

La presentazione di 15 abstract offre uno sguardo completo sul ruolo dell'acido bempedoico nella gestione dei lipidi. Questo comprende analisi post-hoc in collaborazione con Esperion Therapeutics dallo studio di fase 3 CLEAR Outcomes, volto a esplorare il suo impatto sull'incidenza di ictus e tromboembolismo venoso (VTE). 5,6 Ci sono anche risultati della pratica clinica reale tratti dal registro MILOS, tra cui una sottoanalisi specifica volta a valutare l'efficacia dell'acido bempedoico in varie terapie di base. 1,2,3,4 I risultati rafforzano il profilo di efficacia e sicurezza già dimostrato dell'acido bempedoico in vari Paesi dell'UE e indipendentemente dai regimi terapeutici esistenti dei pazienti. 7

L'impegno di DSE ad ampliare la base dell'evidenza per l'acido bempedoico è ulteriormente riflessa nei nuovi dati sponsorizzati da Esperion presentati nei pazienti pediatrici (età 6–17 anni) con ipercolesterolemia familiare. 8 Assieme al recente aggiornamento dell'etichetta relativo all'allattamento al seno, dove attualmente l'uso potrebbe essere considerato confrontando il vantaggio terapeutico per la madre rispetto al vantaggio dell'allattamento al seno per il bambino – queste tappe fondamentali sottolineano gli sforzi costanti di DSE per studiare l'acido bempedoico in tutte le popolazioni, compresi gruppi specifici sottoserviti, per garantire che più pazienti possibile possano raggiungere i loro obiettivi di LDL-C. 9,10

"Troppi pazienti in tutta Europa faticano ancora a raggiungere i loro obiettivi di LDL-C, lasciando molti inutilmente esposti al rischio cardiovascolare", ha dichiarato il Prof. Maurizio Averna, Professore di Medicina interna, Facoltà di Medicina, Università di Palermo. "I dati della pratica clinica reale presentati all'EAS 2026 offrono l'evidenza fondamentale per aiutare i clinici a colmare questi divari terapeutici nella pratica di routine e migliorare i risultati per una gamma diversificata di pazienti".

"In Daiichi Sankyo Europe, il nostro impegno va oltre i dati clinici; è radicato nel percorso di ogni paziente", ha dichiarato il Dott. Stefan Seyfried, Vicepresidente e Responsabile di Affari medici, Farmaci specialistici, Daiichi Sankyo Europe. "Il vasto gruppo di dati che presentiamo all'EAS 2026, a testimonianza del nostro investimento costante nella salute cardiovascolare, rafforza la nostra missione di dare ad ogni paziente una possibilità di raggiungere i propri obiettivi terapeutici. Traducendo l'innovazione scientifica in cure pratiche, orientate al paziente, assicuriamo di prenderci cura di ogni battito del cuore attraverso soluzioni innovative e accessibili".

Sottolineando la capacità dell'acido bempedoico di garantire risultati cardiovascolari migliori e la riduzione delle lipoproteine a bassa densità (colesterolo LDL), indipendentemente dalla terapia di base e dal sottogruppo di pazienti, DSE mira a garantire che i professionisti sanitari abbiano l'evidenza per supportare le loro decisioni terapeutiche relative alla gestione dei lipidi.

Dati presentati al Congresso EAS 2026

Studio MILOS

Titolo della presentazione Autore Sessione (Orario, EEST) UK Real-World Experience with Bempedoic Acid in Dyslipidaemia: 1-Year Results from the MILOS Study (Esperienza real-world nel Regno Unito con l'acido bempedoico nella dislipidemia: risultati a un anno dello studio MILOS) K. K. Ray Orale 25 maggio 14:56-15:03 Real-world effectiveness and safety of bempedoic acid: Insights from the 1-year follow-up Italian cohort data of the MILOS study (Efficacia e sicurezza real-world dell'acido bempedoico: risultati emersi dai dati della coorte italiana dello studio MILOS dopo un anno di follow-up) M. Averna Orale 25 maggio 14:56-15:03 Effectiveness and safety of bempedoic acid in routine clinical practice: 1-year follow-up data from MILOS Belgian cohort (Efficacia e sicurezza dell'acido bempedoico nella pratica clinica di routine: dati di follow-up a 1 anno dalla coorte belga dello studio MILOS) T. Vanassche Orale 26 maggio Sempre Real-World One-Year Data on the Use of Bempedoic Acid in Patients with Dyslipidemia: Insights from the MILOS Austria Study (Dati reali raccolti nell'arco di un anno sull'uso dell'acido bempedoico in pazienti affetti da dislipidemia: informazioni dallo studio clinico MILOS in Austria) T. Stulnig Discussione poster 25 maggio 14:49-14:56 Real-World Use of Bempedoic Acid in Spain: 8-Week Results from the MILOS Study (Utilizzo real-world di acido bempedoico in Spagna: risultati di 8 settimane dallo studio clinico MILOS) J.J. Gómez Doblas Poster virtuale Sempre Swiss Real-World Experience with Bempedoic Acid in Dyslipidaemia: 8-Week Results from the Observational, Prospective MILOS Study (Esperienza svizzera real-world con l'acido bempedoico nella dislipidemia: risultati di 8 settimane dallo studio clinico osservazionale prospettico MILOS) K. Koskinas Poster su espositore 24-25 maggio Sempre Comparable LDL-C reductions with bempedoic acid used alone or with background statin and/or ezetimibe therapy: real world evidence from the MILOS study (Riduzioni paragonabili di LDL-C con acido bempedoico utilizzato in monoterapia o in associazione con terapia di base con statine e/o ezetimibe: evidenza real-world dallo studio MILOS) T. Vanassche Orale 26 maggio 16:45-17:00

Studio CLEAR Outcomes

Titolo della presentazione Autore Sessione (Orario, CET) Factors associated with enhanced LDL cholesterol lowering with bempedoic acid among statin-intolerant patients from CLEAR Outcomes (Fattori associati alla potenziata riduzione del colesterolo LDL con acido bempedoico in pazienti intolleranti alle statine dallo studio CLEAR Outcomes) (in collaborazione con Esperion Therapeutics) C. M. Ballantyne Presentazione orale 25 maggio 15:03-15:10 The association between bempedoic acid and risk of venous thromboembolism: A post hoc analysis of the CLEAR Outcomes trial (L'associazione tra acido bempedoico e il rischio di tromboembolismo venoso: un'analisi dello studio clinico CLEAR Outcomes) (in collaborazione con Esperion Therapeutics) S. J. Nicholls Presentazione orale 25 maggio 11:30-11:40 Bempedoic acid and incidence of stroke among statin-intolerant patients: An analysis of the CLEAR Outcomes trial (L'acido bempedoico e l'incidenza di ictus in pazienti intolleranti alle statine: un'analisi dello studio clinico CLEAR Outcomes) (in collaborazione con Esperion Therapeutics) S. J. Nicholls Presentazione orale 26 maggio 13:44-13:51 Bempedoic acid without background LLT, LDL cholesterol and cardiovascular events: a secondary analysis of the CLEAR Outcomes trial (L'acido bempedoico senza LLT di base, colesterolo LDL ed eventi cardiovascolari: un'analisi secondaria dello studio clinico CLEAR Outcomes) K. K. Ray Scienza in breve 26 maggio 13:51-13:58

Studio CLEAR Path 1

Titolo della presentazione Autore Sessione (Orario, EEST) Bempedoic acid in children aged 6-17 years with heterozygous familial hypercholesterolemia: a Phase 2 study (Acido bempedoico in bambini di età 6-17 anni con ipercolesterolemia familiare eterozigote: uno studio clinico di fase 2) (Sponsorizzato da Esperion Therapeutics) S. Gidding Scienza in breve 25 maggio 14:35-14:42

Informazioni su MILOS

MILOS (NCT04579367) è uno studio europeo osservazionale, multinazionale, attualmente in corso tra pazienti adulti con diagnosi di ipercolesterolemia primaria o dislipidemia mista. 11 L'obiettivo è quello di valutare l'uso, nella pratica clinica reale, di acido bempedoico e dell’associazione a dose fissa di acido bempedoico ed ezetimibe. Oltre alla Germania, lo studio MILOS ha arruolato pazienti in Austria, Belgio, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera e Regno Unito. 11

Informazioni sullo studio CLEAR Outcomes

Il trial CLEAR Outcomes è stato uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, volto a valutare l'effetto dell'acido bempedoico sui risultati cardiovascolari (CV) in pazienti intolleranti alle statine con indicazione clinica di prevenzione CV primaria o secondaria. 12 Il trial ha coinvolto 13,970 pazienti di età compresa tra i 18 e gli 85 anni (età media 65,5 anni), quasi la metà dei quali erano donne, tutti con malattia cardiovascolare accertata o ad alto rischio di svilupparla e con un livello basale medio di colesterolo LDL pari a 139 mg/dl (3,59 mmol/l). 12 Condotto presso 1.250 centri in 32 Paesi, i pazienti sono stati randomizzati a ricevere dosi orali giornaliere di acido bempedoico 180 mg o placebo e sono stati monitorati in media per 40,6 mesi. 12 L'obiettivo primario era un endpoint composito a quattro componenti relativo agli eventi cardiovascolari avversi maggiori (MACE-4): morte cardiovascolare, infarto miocardico non fatale, ictus non fatale o rivascolarizzazione coronarica; sono stati inoltre valutati diversi endpoint cardiovascolari secondari chiave. 12

Informazioni su Daiichi Sankyo

Daiichi Sankyo (TSE: 4568) è un'azienda sanitaria globale impegnata a diventare un innovatore sanitario affidabile che trasforma le vite delle persone attraverso la sua forza nella scienza e nella tecnologia. L'azinda scopre e sviluppa nuovi standard di cura per affrontare diverse esigenze mediche per soddisfare il suo obiettivo di contribuire ad arricchire la qualità della vita in tutto il mondo. Con un'attenzione strategica sull'oncologia, Daiichi Sankyo promuove un portafoglio di farmaci a base di anticorpi coniugati leader nel settore assieme a identificare nuove tecnologie rivoluzionarie per offrire ai pazienti, ai professionisti sanitari e alla società farmaci che cambiano la pratica clinica. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.daiichisankyo.com .

Bibliografia

Averna M, et al. Real-world effectiveness and safety of bempedoic acid: Insights from the 1-year follow-up Italian cohort data of the MILOS study. Presentato al Congresso 2026 della Società Europea di Aterosclerosi (EAS). Ray KK, et al. UK Real-World Experience with Bempedoic Acid in Dyslipidaemia: 1-Year Results from the MILOS Study. Presentato al Congresso 2026 della Società Europea di Aterosclerosi (EAS). Stulnig T, et al. Real-World One-Year Data on the Use of Bempedoic Acid in Patients with Dyslipidemia: Insights from the MILOS Austria Study. Presentato al Congresso 2026 della Società Europea di Aterosclerosi (EAS). Vanassche T, et al. Effectiveness and safety of bempedoic acid in routine clinical practice: 1-year follow-up data from MILOS Belgian cohort. Presentato al Congresso 2026 della Società Europea di Aterosclerosi (EAS). Nicholls SJ, et al. Bempedoic acid and incidence of stroke among statin-intolerant patients: An analysis of the CLEAR Outcomes trial. Presentato al Congresso 2026 della Società Europea di Aterosclerosi (EAS). Nicholls SJ, et al. The association between bempedoic acid and risk of venous thromboembolism: A post hoc analysis of the CLEAR Outcomes trial. Presentato al Congresso 2026 della Società Europea di Aterosclerosi (EAS). Ray KK, et al. Bempedoic acid without background LLT, LDL cholesterol and cardiovascular events: a secondary analysis of the CLEAR Outcomes trial. Presentato al Congresso 2026 della Società Europea di Aterosclerosi (EAS). Gidding SS, et al. Bempedoic Acid in Children aged 6-17 years with Heterozygous Familial Hypercholesterolaemia: A Phase 2 Study. Presentato al Congresso 2026 della Società Europea di Aterosclerosi (EAS). Agenzia Europea per i Medicinali. Nilemdo – Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP). Disponibile all'indirizzo: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/nilemdo-epar-product-information_en.pdf . Ultimo accesso: maggio 2026. Agenzia Europea per i Medicinali. Nustendi – Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP). Disponibile all'indirizzo: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/nustendi-epar-product-information_en.pdf . Ultimo accesso: maggio 2026. Treatment with bempedoic acid and/​or its fixed-dose combination with ezetimibe in primary hypercholesterolemia or mixed dyslipidemia (MILOS). Disponibile all'indirizzo: https://clinicaltrials.gov/study/NCT04579367?viewType=Card&term=NCT04579367&rank=1 . Ultimo accesso: aprile 2026. Nissen SE, et al. Bempedoic Acid and Cardiovascular Outcomes in Statin-Intolerant Patients. N Engl J Med . 2023. 13;388(15):1353-1364. Ballantyne CM, et al. Factors associated with enhanced LDL cholesterol lowering with bempedoic acid among statin-intolerant patients from CLEAR Outcomes. Presentato al Congresso 2026 della Società Europea di Aterosclerosi (EAS). J.J. Gómez Doblas, et al. Real-World Use of Bempedoic Acid in Spain: 8-Week Results from the MILOS Study. Presentato al Congresso 2026 della Società Europea di Aterosclerosi (EAS). K. Koskinas, et al. Swiss Real-World Experience with Bempedoic Acid in Dyslipidaemia: 8-Week Results from the Observational, Prospective MILOS Study. Presentato al Congresso 2026 della Società Europea di Aterosclerosi (EAS). Vanassche T, et al. Comparable LDL-C reductions with bempedoic acid used alone or with background statin and/or ezetimibe therapy: real world evidence from the MILOS study. Presentato al Congresso 2026 della Società Europea di Aterosclerosi (EAS).

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