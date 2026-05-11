Corpay collabora con BVNK per aggiungere wallet di stablecoin per i clienti globali

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY), l'azienda di pagamenti aziendali leader nel settore, oggi ha annunciato la sua collaborazione con la piattaforma di infrastrutture di stablecoin BVNK per fornire wallet di stablecoin e funzionalità di pagamento alla sua clientela globale.

L'integrazione consentirà ai clienti di Corpay di visualizzare un saldo in stablecoin assieme ai loro saldi standard e fornirà ai clienti wallet di stablecoin integrati per inviare, ricevere, archiviare e convertire stablecoins nella sua piattaforma. I clienti ora avranno accesso ai rail di pagamento sempre attivi che operano oltre i tradizionali orari di apertura e dei sistemi delle banche.

Corpay integrerà inoltre rail di stablecoin nelle sue operazioni finanziarie, riducendo la dipendenza da conti prepagati, migliorando l'efficienza dei capitali e il movimento di fondi nella presenza globale della sua rete proprietaria.

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