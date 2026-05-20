Cornerstone lancia Cornerstone Workforce AI™, la piattaforma di analisi per la preparazione della forza lavoro creata per amplificare in modo esponenziale il potenziale umano grazie all'AI

Cornerstone OnDemand Inc. , leader globale nelle soluzioni per la preparazione della forza lavoro, ha annunciato oggi il lancio di Cornerstone Workforce AI™ , la piattaforma di analisi per la preparazione della forza lavoro che offre le analisi richieste dai responsabili, le competenze richieste dalle persone e gli agenti AI che semplificano l'operatività.

Il cuore della piattaforma è costituito da Cornerstone People Graph™ e Cornerstone Skills Engine, che combinano due decenni di dati sulla forza lavoro per oltre 45 milioni di utenti, terabyte di informazioni sul mercato del lavoro, una tassonomia di oltre 55.000 competenze, oltre 1 miliardo di profili di forza lavoro e i segnali provenienti dai sistemi gestionali dell'azienda per creare un livello di inferenza che alimenta ogni decisione. Il contesto ricco e dinamico che ne deriva, unito all'orchestrazione tramite agenti, fa di Cornerstone Workforce AI un potente alleato per le aziende che desiderano raggiungere risultati strategici più rapidamente e trasformare la preparazione continua della forza lavoro in un vantaggio competitivo.

"Per anni ho sognato un sistema che potesse raccogliere tutti i dati relativi alle competenze e alle attività dei nostri dipendenti in una piattaforma idonea per la valutazione delle competenze, lo sviluppo, la progettazione dell'organizzazione, la gestione delle performance, la trasformazione e tutte le problematiche di leadership che affrontiamo," racconta Josh Bersin, Global Industry Analyst e CEO di The Josh Bersin Company. "Cornerstone Workforce AI potrebbe essere la prima piattaforma che riesce in quest'impresa."

Con Cornerstone Workforce AI, le imprese agentiche possono accelerare notevolmente la preparazione dei dipendenti ad assumere nuovi ruoli, ricevere raccomandazioni sulle attività in base alla funzione lavorativa che possono essere automatizzate dall'AI, guidare i manager con coaching adattivo nei colloqui di valutazione e consentire ai dipendenti di esplorare opportunità interne per la loro carriera.

"In Cisco, la capacità di innovare e rimanere al passo con i tempi dipende dalla proattività del nostro personale nel prepararsi per ciò che verrà," afferma Marci Paino, Chief Learning Officer di Cisco. "Cornerstone è diventata fondamentale per raggiungere questo obiettivo, fornendoci i dati sulle competenze per sviluppare, implementare e mobilitare talenti in tutta l'azienda. Oggi possiamo vedere le competenze che la nostra forza lavoro possiede, anticipare ciò che sarà necessario per prosperare in futuro e creare esperienze di formazione in grado di preparare il personale a lavori ancora in fase di definizione."

La realtà di oggi è che l'AI svolge un ruolo da protagonista nel modo in cui viene svolto il lavoro, facendo sì che le decisioni strategiche sulla forza lavoro assumano un'importanza fondamentale e che le aziende siano chiamate a reinventarsi continuamente. Cornerstone Workforce AI nasce dalla ferma convinzione che il potenziale umano cresca in modo esponenziale quando l'AI lavora al servizio delle persone, amplificando il loro giudizio per far progredire le organizzazioni.

"L'AI dovrebbe tirar fuori il meglio da qualsiasi forza lavoro, rendendola più informata, più capace e più connessa alle esigenze dell'azienda," osserva Himanshu Palsule, CEO di Cornerstone. "Integrando i dati sulla forza lavoro, l'analisi del mercato del lavoro, i segnali provenienti dai sistemi di registrazione aziendali e le competenze individuali in un quadro costantemente aggiornato della preparazione della forza lavoro, Cornerstone Workforce AI trasforma ogni organizzazione in un'impresa agentica guidata dalla saggezza umana, mettendola nelle condizioni di procedere con velocità e controllo."

Cornerstone Workforce AI™

Cornerstone Workforce AI è stata creata appositamente per ottenere i risultati che i responsabili HR e IT considerano più importanti: ottimizzazione delle competenze, riduzione dei tempi per raggiungere i livelli di produttività richiesti e preparazione della forza lavoro. Progettata per realizzare gli obiettivi di tutti, Cornerstone Workforce AI aiuta i responsabili a decidere, definire le priorità e agire con sicurezza, creando quella forza lavoro altamente performante e pronta per il futuro oggi richiesta dalle dinamiche del mercato. È una piattaforma per le imprese aperta e responsabile, che offre sicurezza, riservatezza, verificabilità ed estensibilità in ogni livello della sua struttura. Cornerstone Workforce AI è una piattaforma "non esclusiva" che connette in maniera fluida agenti tra loro e grafici tra loro, nonché con qualsiasi ambiente di lavoro collaborativo, sistema di raccolta dati o datastore.

Cornerstone Workforce AI raggruppa le funzionalità in pacchetti flessibili per soddisfare le esigenze delle organizzazioni nel loro percorso di preparazione della forza lavoro:

Gestione della formazione e contenuti dinamici — La base operativa per la formazione per le aziende focalizzate sulla formazione sulla conformità e sull'aggiornamento delle competenze. La soluzione completa per la formazione di Cornerstone Workforce AI comprende un abbonamento ai contenuti di Cornerstone , le Role Readiness Academies per accelerare lo sviluppo di capacità in base al ruolo in tutta l'azienda, e una suite completa di assistenti AI per la formazione. Le organizzazioni con esigenze di formazione esterna possono anche aggiungere funzionalità che estendono l'esperienza di formazione e i contenuti di Cornerstone a clienti, partner e forze lavoro estese.

— La base operativa per la formazione per le aziende focalizzate sulla formazione sulla conformità e sull'aggiornamento delle competenze. La soluzione completa per la formazione di Cornerstone Workforce AI comprende un abbonamento ai contenuti di Cornerstone , le Role Readiness Academies per accelerare lo sviluppo di capacità in base al ruolo in tutta l'azienda, e una suite completa di assistenti AI per la formazione. Le organizzazioni con esigenze di formazione esterna possono anche aggiungere funzionalità che estendono l'esperienza di formazione e i contenuti di Cornerstone a clienti, partner e forze lavoro estese. Sviluppo dei talenti e ottimizzazione delle competenze — Per le aziende che gestiscono l'intero percorso di vita dei talenti, dallo sviluppo delle competenze al posizionamento strategico, Cornerstone Workforce AI offre definizione degli obiettivi, gestione delle performance, un marketplace dei talenti basato sulle competenze, pianificazione della successione aziendale e recruiting. Cornerstone Skills Architect costruisce e mantiene continuamente l'organigramma, deduce le capacità dei dipendenti dai dati effettivi raccolti nelle attività di lavoro e formazione, e identifica le lacune a livello individuale, di team e di organizzazione.

— Per le aziende che gestiscono l'intero percorso di vita dei talenti, dallo sviluppo delle competenze al posizionamento strategico, Cornerstone Workforce AI offre definizione degli obiettivi, gestione delle performance, un marketplace dei talenti basato sulle competenze, pianificazione della successione aziendale e recruiting. Cornerstone Skills Architect costruisce e mantiene continuamente l'organigramma, deduce le capacità dei dipendenti dai dati effettivi raccolti nelle attività di lavoro e formazione, e identifica le lacune a livello individuale, di team e di organizzazione. Analisi della forza lavoro — L'analisi della forza lavoro per le organizzazioni che gestiscono la preparazione su scala aziendale prevede anche: Cornerstone People Graph™ per l'acquisizione dinamica dei segnali relativi alla forza lavoro; Skills Architect per la definizione delle competenze a livello di ruolo basata sull'analisi del mercato del lavoro; e un livello di accesso aperto per l'integrazione headless direttamente nei sistemi esistenti e negli strumenti per l'esperienza del dipendente.

Agenti per la preparazione: realizzare azioni adattive

Un elemento distintivo di Cornerstone Workforce AI è agenti per la preparazione , la sua architettura AI agentica, progettata per risolvere le problematiche più impegnative nella gestione della forza lavoro senza richiedere mesi di implementazione o sviluppo personalizzato. Per le aziende meno avanzate nel loro percorso di preparazione, il punto di partenza ideale sono gli agenti AI predefiniti che operano senza bisogno di un grafico contestuale della forza lavoro.

Per le aziende nella fase successiva del loro percorso di preparazione della forza lavoro, è disponibile un pacchetto più ampio di agenti adattivi, come allineamento dinamico degli obiettivi, mobilità interna, mappatura dei ruoli del lavoro futuro, navigazione dell'onboarding e dello sviluppo, ottimizzazione dei costi, analisi approfondite sulla forza lavoro su richiesta e coaching proattivo. Ogni agente è pensato per trasformare una specifica problematica ricorrente per l'azienda in un risultato automatizzato continuo, che diventa più intelligente man mano che i dati aziendali aumentano e si approfondiscono.

Quando le esigenze dell'azienda vanno oltre i limiti degli agenti predefiniti, è possibile co-sviluppare agenti personalizzati per affrontare casi d'uso specifici relativi al settore, alla struttura o alla strategia di gestione dei talenti dell'azienda. Gli agenti personalizzati, normalmente pronti entro due-quattro trimestri, coprono casi d'uso come la conformità nei settori regolamentati, l'abilitazione alle vendite e l'integrazione di uno schema proprietario per la gestione dei talenti. Tutti gli agenti vengono implementati in collaborazione con il team tecnico di Cornerstone schierato in prima linea.

Per maggiori informazioni su Cornerstone Workforce AI e sui prossimi annunci del tour mondiale Cornerstone Connect™, che toccherà 15 città nell'arco del 2026, visita: Cornerstone Connect Tour .

Informazioni su Cornerstone

In Cornerstone, crediamo nell'AI che opera al servizio delle persone, amplificandone il giudizio per guidare lo sviluppo di organizzazioni ad alte prestazioni e pronte per il futuro. Cornerstone Workforce AI™, la piattaforma di analisi per la preparazione della forza lavoro, integra i dati della forza lavoro e del mercato del lavoro in un Cornerstone People Graph™ proprietario, traducendo i segnali in informazioni strategiche, indirizzando la formazione dove è più necessaria, sviluppando competenze essenziali e facendo emergere talenti nascosti. Cornerstone Workforce AI, fornita come piattaforma aperta per l'intera impresa e utilizzabile con qualsiasi applicazione utilizzata quotidianamente dal personale, è progettata per garantire scalabilità, sicurezza e affidabilità, con guardrail AI certificati. Cornerstone, leader del settore, aiuta circa 7.000 aziende, oltre 140 milioni di utenti, in 186 Paesi a migliorare continuamente la preparazione della forza lavoro.

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