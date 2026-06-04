Coolbrook nomina Veli-Matti Mattila al ruolo di presidente per sostenere la prossima fase di ampliamento industriale

Coolbrook , una società di tecnologia trasformativa attiva nell'ambito della decarbonizzazione dell'industria pesante e dei processi industriali, ha nominato con effetto immediato il noto leader aziendale finlandese Veli-Matti Mattila al ruolo di Presidente del Consiglio di amministrazione.

Mattila vanta un'esperienza decennale in ruoli di leadership internazionale e in seno a consigli di amministrazione, e sosterrà la prossima fase di crescita commerciale, esecuzione industriale e ampliamento globale di Coolbrook.

Veli-Matti Mattila è uno dei leader tecnologici con maggiore esperienza in Finlandia, e ha assunto il ruolo di CEO di Elisa Corporation dal 2003 al 2024, a seguito di una lunga carriera all'interno di Ericsson, dove ha rivestito diversi ruoli di leadership senior, tra cui quello di Presidente di Ericsson Finland e COO & vice responsabile dell'unità di business per Paesi nordici e baltici.

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