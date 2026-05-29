Con la conquista del suo terzo Plus X Award consecutivo, EZVIZ ha dato una forte dimostrazione della sua innovazione nel campo della domotica incentrata sull'utente, in grado di lasciare il segno

EZVIZ, marchio di domotica guidato dall'innovazione, ha annunciato di aver ricevuto il prestigioso riconoscimento Plus X Award come “Design Innovator 2026” nel settore della tecnologia per la domotica. Dopo aver portato a casa due riconoscimenti con il suo videocitofono intelligente di punta HP7 e la famiglia di sistemi di accesso intelligenti, il marchio mantiene una forte presenza al Plus X Award ed è stato selezionato dalla giuria come vincitore nella categoria della casa intelligente di quest'anno. Il premio ribadisce il successo di EZVIZ nel conciliare le esigenze reali degli utenti con l'innovazione all'avanguardia.

EZVIZ has been recognised as the Design Innovator 2026 in smart home technology by the Plus X Award, receiving its third consecutive honor.

“L'innovazione è radicata nel nostro DNA e ci dà la forza di spingere la casa intelligente oltre i limiti”, ha affermato Grant Chen, Chief Product Officer di EZVIZ. “Gli utenti sono il punto di riferimento di EZVIZ e ci ricordano che la tecnologia, in definitiva, deve servire le persone per una vita migliore. Ecco perché riusciamo a progettare costantemente prodotti con un'attenzione umana che sono amati e apprezzati dalle famiglie”.

Sempre all’avanguardia, EZVIZ ha il coraggio di abbandonare gli ingombranti alloggiamenti delle telecamere domestiche tradizionali e crea prodotti che bilanciano in modo sofisticato tecnologia, estetica e stile di vita. Da questa filosofia nasce l’esemplare serie multi-obiettivo, che integra telecamere pan-tilt interconnesse con rilevamento basato sull’intelligenza artificiale in un alloggiamento compatto che si fonde naturalmente con l’ambiente circostante. Seguendo questa linea, l'azienda ha recentemente sviluppato telecamere con commutazione 4G-WiFi , rispondendo al crescente desiderio di rimanere in contatto con la natura.

Oltre alle telecamere intelligenti, questa innovazione e questo equilibrio accompagnano anche i sistemi di accesso intelligenti EZVIZ in un'era avanzata all'insegna della scalabilità e dell'affidabilità. Il fiore all'occhiello è la linea di punta: videocitofoni che uniscono un design minimalista a un'intelligenza artificiale locale all'avanguardia. Ridefinendo i citofoni con funzioni versatili e un linguaggio visivo innovativo, i videocitofoni EZVIZ sono dotati di un pannello esterno sottile per lo sblocco tramite venature del palmo e riconoscimento facciale e una maggiore consapevolezza, e di uno schermo interno che funge anche da hub centrale per una gestione flessibile.

Probabilmente i primi nel settore a integrare schermi video interattivi per una maggiore sicurezza e comunicazione, anche le serrature intelligenti incarnano il design leader del settore di EZVIZ. Adattandosi alle case moderne con il suo aspetto elegante e i materiali raffinati, il modello di punta DL50FVS, ad esempio, consente il riconoscimento facciale, la gestione dell’accesso remoto e la comunicazione bidirezionale, garantendo un ingresso senza intoppi ogni volta che è necessario. Il comfort intuitivo è ulteriormente assicurato dalla maniglia facile da afferrare, che permette agli utenti di inclinarla da entrambi i lati senza preoccuparsi di schiacciarsi le dita.

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Charlene Li

lixiaolan15@ezviz.com







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