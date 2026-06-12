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Comrade Trustee Services entra in attività con Air di Smartstream, la soluzione AI di riconciliazione e automazione dei dati

Smartstream, il fornitore affidabile di soluzioni di gestione dei dati per i principali istituti finanziari e le aziende del settore a livello mondiale, oggi rende noto che Comrade Trustee Services Limited (CTSL), fiduciario per il Defence Force Retirement Benefit Fund di Papua Nuova Guinea, è entrato in attività con Air di Smartstream, la soluzione basata sull'AI di riconciliazione e automazione dei dati, riducendo i tempi di lavorazione da otto ore a meno di cinque minuti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Shamira Alidina
Direttore, Relazioni con i media
Dina Communications
Email: shamira@dinacomms.com

Nathan Gee
Responsabile globale del marketing
Smartstream
Email: nathan.gee@smartstream-stp.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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