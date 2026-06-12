Comrade Trustee Services entra in attività con Air di Smartstream, la soluzione AI di riconciliazione e automazione dei dati

Smartstream, il fornitore affidabile di soluzioni di gestione dei dati per i principali istituti finanziari e le aziende del settore a livello mondiale, oggi rende noto che Comrade Trustee Services Limited (CTSL), fiduciario per il Defence Force Retirement Benefit Fund di Papua Nuova Guinea, è entrato in attività con Air di Smartstream, la soluzione basata sull'AI di riconciliazione e automazione dei dati, riducendo i tempi di lavorazione da otto ore a meno di cinque minuti.
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