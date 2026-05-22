Cognite e ABB collaborano per integrare l'AI agentica nelle applicazioni industriali per fornire flussi di lavoro più rapidi

Cognite , il leader nell'Industrial AI, oggi ha annunciato una collaborazione con ABB per valutare come le capacità avanzate di dati e di AI industriale possano essere integrate per risolvere casi d'uso fondamentali nel settore energetico. Aggiungendo uno strato agentico alle applicazioni industriali consolidate, tra cui ABB Ability™ SafetyInsight™ e ABB Ability™ AlarmInsight™, utilizzando la piattaforma Cognite Industrial AI and Data, la collaborazione punta a consentire il coordinamento "agent-to-agent".

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