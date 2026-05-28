ClickHouse supera 250 milioni di dollari in ARR e 4.000 clienti, lancia gli agenti gestiti da Claude all'Open House 2026

ClickHouse oggi ha aperto Open House 2026, la sua seconda conferenza annuale per gli utenti, con una serie di annunci che segnano uno dei trimestri più attivi della società dalla sua fondazione. L'offerta di cloud senza server di ClickHouse ha superato oltre 250 milioni di dollari in tasso di proiezione annuale dei ricavi, oltre un triplo rispetto all'anno precedente, e ha aggiunto più di 1.000 nuovi clienti netti da gennaio, portando il suo totale a 4.000. Per soddisfare la domanda di richieste nell'era dell'intelligenza artificiale, la società ha anche lanciato ClickHouse Agents, un servizio di analisi agentica interamente gestito, alimentato da Claude di Anthropic; ha pubblicato CostBench, un open benchmark che mette a confronto le principali warehouses di dati su cloud in termini di rapporto prestazioni e costi; e ha introdotto House Mates, il suo primo programma formale di partner.

ClickHouse Co-Founders (left to right): Yury Izrailevsky, Aaron Katz, Alexey Milovidov

Crescita

Quando ClickHouse ha chiuso il suo round di finanziamento di serie D da 400 milioni di dollari nel gennaio 2026, l'azienda aveva appena superato i 3.000 clienti. Un trimestre più tardi, ha superato 4.000 clienti, mentre l'ARR ha superato più di 250 milioni di dollari, più che triplicato su base annua. Recenti aggiunte ed espansioni comprendono Capital One, Lovable, Decagon, Polymarket e Airwallex, che entrano a far parte di una base che comprende Anthropic, Meta, Cursor, Sony, Tesla, Memorial Sloan Kettering, Lyft e Instacart.

I rappresentanti dei clienti all'Open House 2026 riflettono sull'ampia posizione di ClickHouse nello stack aziendale: Visa, Cisco, Intuit, Shopify, DoorDash, Mercado Libre, Vercel, Weights & Biases, Zoox e Jump Trading. I rappresentanti dei partner e gli sponsor comprendono Anthropic, AWS, Google, Microsoft, dbt Labs, Fivetran, Temporal, Hex e Sigma.

"Le richieste dell'IA richiedono le prestazioni e l'efficienza dei costi per i quali è stata creata ClickHouse, e l'ultimo trimestre lo ha dimostrato con estrema chiarezza", ha dichiarato Aaron Katz, CEO di ClickHouse. "Oltre 1.000 nuovi clienti e l'ARR triplicato a pochi mesi dal nostro round di finanziamento di serie D ci dicono che non si tratta di un ciclo, ma di un cambiamento strutturale in ciò che deve fare l'infrastruttura dei dati. Ciò che stiamo annunciando questa settimana è finalizzato ad ampliare quella tendenza, mentre l'IA passa da esperimento a produzione".

ClickHouse Agents, gestito da Claude

ClickHouse Agents è un servizio di analisi agentica interamente gestito in ClickHouse Cloud, alimentato da Claude. Si tratta di un creatore di agenti senza codice che consente a chiunque di definire, configurare e inviare agenti basati su dati di ClickHouse. È dotato di serie di un'interfaccia di chat, un interprete di codice in ambiente sandbox, artefatti condivisibili, gestione delle competenze, memoria e flussi di lavoro multi-agente. Gli agenti si connettono nativamente a ClickHouse e a qualsiasi sistema di terze parti compatibile con MCP, estraendo contesto dall'intero stack di un'organizzazione, compresa un'integrazione nativa con AWS Agent Registry.

ClickHouse Agents fa part di una serie più ampia di investimenti in prodotti mirati a richieste generate dalle applicazioni di IA: query ad alta concorrenza, analisi basate su agenti, telemetria per l'addestramento di modelli e osservabilità completa di sistemi IA in produzione:

Postgres gestito è disponibile in versione beta pubblica, con integrazione nativa alle analisi di ClickHouse, offrendo alle applicazioni di intelligenza artificiale un'unica piattaforma per lo stato transazionale e l'analisi ad alta velocità sugli stessi dati.

è disponibile in versione beta pubblica, con integrazione nativa alle analisi di ClickHouse, offrendo alle applicazioni di intelligenza artificiale un'unica piattaforma per lo stato transazionale e l'analisi ad alta velocità sugli stessi dati. Osservabilità IA. Managed ClickStack è ora disponibile come servizio interamente gestito per l'osservabilità delle infrastrutture e dell'addestramento dei modelli. Langfuse, acquisita in gennaio, offre l'osservabilità degli agenti: la correttezza, la valutazione e il monitoraggio dei costi dei modelli per l'AI in produzione.

Managed ClickStack è ora disponibile come servizio interamente gestito per l'osservabilità delle infrastrutture e dell'addestramento dei modelli. Langfuse, acquisita in gennaio, offre l'osservabilità degli agenti: la correttezza, la valutazione e il monitoraggio dei costi dei modelli per l'AI in produzione. Analisi ampliata. La ricerca full-text è generalmente disponibile e affronta una delle richieste più comuni di osservabilità e integrazione dell'IA. L'ottimizzazione automatica delle query ora mette ClickHouse sullo stesso livello delle warehouses consolidate su TPC-H e altri benchmark standard JOIN.

La ricerca full-text è generalmente disponibile e affronta una delle richieste più comuni di osservabilità e integrazione dell'IA. L'ottimizzazione automatica delle query ora mette ClickHouse sullo stesso livello delle warehouses consolidate su TPC-H e altri benchmark standard JOIN. ClickHouse Cloud. L'inserimento agentico prende i nuovi utenti dalla registrazione alla prima query in produzione senza alcun intervento manuale sullo schema. La replica interregionale è ora disponibile per la resilienza aziendale.

CostBench: l'era dell'IA si basa sul rapporto qualità-prezzo

Le richieste dell'IA vengono eseguiti con un alto livello di concorrenza e bassa latenza, il che rende il rapporto costi-prestazioni, non la velocità pura, il parametro di riferimento per le piattaforme che stanno alla base. CostBench, lanciato oggi, è un benchmark aperto e riproducibile che applica il modello di fatturazione basato sull'utilizzo di ogni fornitore alla stessa richiesta analitica, producendo risultati direttamente comparabili ai termini di costi per query tra ClickHouse Cloud, Snowflake, Databricks, BigQuery e Redshift.

ClickHouse Cloud è l'unico sistema che rimane nella zona "Fast & Low-Cost" in vari set di dati di diverse dimensioni. Il competitore più simile si piazza 23 volte peggio in termini di rapporto costi-prestazioni. Il benchmark completo, l'esploratore interattivo e la metodologia sono disponibili all'indirizzo click house.com/benchmarks .

House Mates: una community di partner per la prossima fase

ClickHouse ha anche introdotto House Mates, il suo primo community e programma di partner formale. Il lancio avviene con un gruppo fondatore di oltre 25 partner tecnologici e più di 35 servizi, partner di consulenza e di canale, in sei continenti, tra cui dbt Labs, Fivetran, Sigma, Notion, Temporal, Tiger Analytics, DoIT, Ciklum e MegazoneCloud. Il programma è organizzato in tre tracce: Technology, Services e Reseller, ciascuno in tre livelli: Ignite, Accelerate e Prime. I benefici variano secondo il livello e comprendono iniziative comuni di lancio sul mercato, co-innovazione e supporto all'integrazione, supporto e certificazioni, incentivi e un portale dedicato ai partner. Per saperne di più sul programma House Mates, visitare la pagina clickhouse.com/partners .

ClickHouse intrattiene strette collaborazioni con AWS, Microsoft e Google Cloud. House Mates estende quella base nell'ecosistema più ampio, dando ai clienti integrazioni già pronte, competenze di implementazione consolidate e chiari percorsi di commercializzazione per l'intera piattaforma di ClickHouse Cloud, compresa Langfuse.

"ClickHouse gestisce alcune delle nostre richieste più impegnative, elaborando oltre un milione di eventi al minuto in centinaia di miliardi di log per alimentare dashboard in tempo reale su cui si basano i nostri clienti. ClickHouse, il connettore nativo di Hex ci dà un livello di analisi perfettamente integrato sopra quei dati, consentendo ad ogni team in Modal di esplorare e agire in base alle informazioni raccolte senza dover fare l'ETL di un grande volume di dati in un magazzino separato", ha dichiarato Kenny Ning, Responsabile dei dati in Modal. "È entusiasmante vedere come la collaborazione tra ClickHouse ed Hex sta diventando più profonda perché, per team come i nostri che funzionano con dati in tempo reale e analitici, un'integrazione più ravvicinata tra le due aziende significa meno compromessi e risposte più rapide per tutti i membri dell'organizzazione".

"ClickHouse è una dei database in più rapida crescita sul mercato e rappresenta una base per i nostri clienti perché offre un eccezionale rapporto costi-prestazioni”, ha dichiarato Mike Palmer, CEO, Sigma. "Entrare a far parte del programma di partner House Mates rappresenta il nostro impegno a fornire il migliore livello di runtime basato su ClickHouse.”

"Le analisi in tempo reale di ClickHouse, abbinate all'esperienza di Tiger Analytics nella scienza dei dati, nella progettazione dell'IA e nell'ingegneria dei dati offre ai clienti una solida base per modernizzare le loro piattaforme di dati", ha affermato Rajeev Nayar, VP di Data Engineering, Tiger Analytics. "Insieme, puntiamo ad aiutare le organizzazioni ad accelerare l'innovazione e derivare maggiore valore dai loro investimenti nei dati".

Informazioni su ClickHouse

ClickHouse è un database colonnare veloce e open source, creato per eseguire analisi ed elaborazioni di dati in tempo reale su scala. Progettato per offrire prestazioni elevate, ClickHouse Cloud assicura concorrenza e velocità delle query eccezionali, risultando quindi ideale per applicazioni che richiedono istantaneamente informazioni a partire da enormi volumi di dati. Mentre gli agenti IA vengono integrati sempre di più nel software e generano query sempre più frequenti e complesse, ClickHouse ha realizzato un motore a bassa latenza e alta velocità di elaborazione pensato specificamente per rispondere a questa richiesta. Tra i clienti di ClickHouse: Sony, Tesla, Anthropic, Memorial Sloan Kettering, Lyft e Instacart. Per maggiori informazioni visitare clickhouse.com .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Tanya Bragin

VP, Prodotti e marketing, ClickHouse

press@clickhouse.com

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