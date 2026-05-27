China Eastern Airlines potenzia il servizio intermodale aereo-ferroviario con prenotazione integrata basata sull’intelligenza artificiale e raccomandazioni di viaggio multimodale

China Eastern Airlines (CEAir) ha ulteriormente potenziato il proprio servizio intermodale aereo-ferroviario, integrando direttamente le opzioni di volo e di treno ad alta velocità nel processo di prenotazione dei biglietti. In questo modo, i passeggeri possono ottenere un unico biglietto valido sia per la tratta aerea sia per quella ferroviaria ad alta velocità, vivendo un’esperienza di viaggio più comoda, efficiente e conveniente.

Basato su un’esperienza di prenotazione fluida e basata sull’intelligenza artificiale (AI), il servizio intermodale aereo-ferroviario è stato sviluppato congiuntamente da CEAir e China State Railway Group Co., Ltd. Si tratta di un’importante innovazione nel trasporto multimodale, che accelera il passaggio da un sistema di emissione dei biglietti frammentato a un servizio unico pienamente integrato.