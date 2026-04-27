China Eastern Airlines inaugura il primo volo diretto tra Vienna e la Cina nord-occidentale

China Eastern Airlines (CEAir) ha inaugurato una nuova rotta diretta senza scalo tra Vienna, in Austria, e Xi’an, capoluogo della provincia dello Shaanxi, nella Cina nord-occidentale. Si tratta del primo collegamento aereo diretto tra l’Austria e la Cina nord-occidentale.
CEAir opera tre voli settimanali sulla nuova rotta, il lunedì, il giovedì e il sabato. Il volo MU5064 parte da Vienna alle 13:30, ora locale, e arriva all’Aeroporto internazionale di Xi’an Xianyang alle 05:50 del giorno successivo. Il volo di ritorno, MU5063, parte da Xi’an alle 01:30 e arriva a Vienna alle 06:10, ora locale.
La rotta è operata con un Airbus A330 a fusoliera larga, configurato in due classi, con 18 posti in business class e 245 posti in classe economica.
L’apertura della rotta rafforza la rete intercontinentale di CEAir, con Xi’an come hub strategico. CEAir opera ora 16 rotte internazionali da Xi’an, collegando la città a 14 destinazioni nel mondo.
Per i viaggiatori austriaci, la nuova rotta offre un accesso diretto alla provincia dello Shaanxi, rinomata per il celebre Esercito di Terracotta e per il suo straordinario patrimonio storico. Inoltre, attraverso la rete di CEAir, i passeggeri possono proseguire il viaggio verso altre città della Cina e dell’Asia.
Con l’aggiunta di Vienna, la rete europea di CEAir si amplia ulteriormente e comprende ora importanti destinazioni come Londra, Parigi, Roma, Amsterdam e Francoforte.
Informazioni di viaggio: i titolari di passaporto ordinario austriaco possono beneficiare della politica cinese di esenzione dal visto per soggiorni fino a 30 giorni per motivi di affari, turismo o transito. La misura resta valida fino al 31 dicembre 2026. I cittadini cinesi in possesso di passaporto ordinario che si recano in Austria devono richiedere un visto Schengen prima della partenza.
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Compagnia aerea: China Eastern Airlines
Sito web: http://www.ceair.com/
Referente: fangying
E-mail: ceapr@ceair.com
Città: Shanghai
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