China Eastern Airlines estende il Wi-Fi gratuito all’intera flotta di aeromobili wide-body, segnando una pietra miliare nella connettività a bordo

China Eastern Airlines (CEAir), insieme alla sua controllata Shanghai Airlines, ha annunciato l’ampliamento del proprio servizio di connettività a bordo: a partire dal 3 luglio, il Wi-Fi gratuito sarà disponibile per tutti i passeggeri su tutti gli aeromobili wide-body.
Questa iniziativa, parte degli sforzi costanti della compagnia per migliorare la qualità del servizio e ottimizzare l’esperienza dei passeggeri attraverso l’innovazione tecnologica, rappresenta una pietra miliare nello sviluppo della connettività a bordo nel settore dell’aviazione civile cinese.
Con questo aggiornamento, i passeggeri dei voli operati da CEAir con aeromobili wide-body potranno accedere gratuitamente al Wi-Fi sull’intera rete globale della compagnia.
Ai passeggeri delle classi premium sarà offerto l’accesso a una connessione ad alta velocità, mentre i passeggeri di Premium Economy ed Economy potranno usufruire di una connessione standard.
Oltre alla connettività gratuita a bordo, CEAir sta inoltre ampliando l’uso delle tecnologie digitali in tutte le sue attività operative. Il suo sistema di cabina di pilotaggio basato sulla tecnologia del gemello digitale consente il monitoraggio in tempo reale dello stato dell’aeromobile per tutta la durata del volo, migliorando la sicurezza del volo grazie a una trasmissione dei dati a livello di millisecondi.
Inoltre, il servizio di cabina intelligente a bordo di CEAir è stato sottoposto a un aggiornamento completo, consentendo ai passeggeri di preselezionare i pasti in base alle proprie preferenze personali.
In qualità di pioniera nell’applicazione della tecnologia di connettività aria-terra nel settore dell’aviazione civile cinese, CEAir ha dichiarato di essersi impegnata negli ultimi anni ad ampliare la copertura della connettività a bordo e a migliorare l’esperienza d’uso.
Secondo la compagnia aerea, CEAir continuerà a potenziare i propri servizi intelligenti a bordo e a migliorare l’esperienza dei passeggeri.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260707304601/it/
Compagnia aerea: China Eastern Airlines
Sito web: http://www.ceair.com/
Referente: fangying
Tel.: 8621-62683320
E-mail: ceapr@ceair.com
Città: Shanghai
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire