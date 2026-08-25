Celltrion amplia il portafoglio Omlyclo® in Europa con il lancio del dosaggio da 300 mg

Celltrion (KRX: 068270) oggi ha annunciato il lancio del dosaggio da 300 mg di Omlyclo ® (omalizumab), un trattamento per l'orticaria cronica spontanea e l'asma allergica, in Europa. 1 Con l'aggiunta del dosaggio da 300 mg, Celltrion ha ampliato il suo portafoglio di Omlyclo ® per includere diversi dosaggi e dispositivi destinati ai pazienti, ai professionisti sanitari e alle strutture sanitarie.
A seguito del lancio europeo di Omlyclo ® da 75 mg e 150 mg alla fine dell'anno scorso, a metà di quest'anno Celltrion ha avviato la commercializzazione del dosaggio da 300 mg nei principali mercati europei, tra cui Germania, Regno Unito e Francia. Celltrion sta progressivamente ampliando la fornitura in altri Paesi europei e prevede di completare il lancio in Europa entro la fine dell'anno.
Celltrion offre Omlyclo ® 300 mg in entrambe le presentazioni siringa preriempita (PFS) e autoiniettore (AI), offrendo ai pazienti e ai professionisti sanitari la scelta del dispositivo a seconda del contesto terapeutico e delle esigenze individuali dei pazienti. Questo portafoglio completo offre maggiore flessibilità in termini di dosaggio e opzioni di dispositivo.
Celltrion continuerà a fornire informazioni sui prodotti a professionisti sanitari e strutture sanitarie nell'ambito delle sue attività commerciali in Europa.
“Il lancio di Omlyclo ® 300 mg ci consente di offrire ai pazienti e ai professionisti sanitari opzioni terapeutiche più comode e flessibili”, ha dichiarato Taehun Ha, Vicepresidente Senior e Responsabile per l'Europa di Celltrion. “Partendo dal vantaggio e dall'ampio portafoglio di prodotti del primo biosimilare di omalizumab 1 , continueremo a rafforzare la nostra posizione competitiva in importanti appalti e lavoreremo per sostenere il forte slancio di crescita di Omlyclo ® in tutta Europa nella seconda metà dell'anno”.
Informazioni su OMLYCLO ® (CT-P39, biosimilare di omalizumab 1 )
Omlyclo ® è il primo anticorpo biosimilare anti-IgE approvato dalla Commissione europea (CE) che fa riferimento a Xolair ® (omalizumab). Nell'UE, Omlyclo ® è indicato nel trattamento di pazienti affetti da asma allergica, orticaria cronica spontanea (CSU) e rinosinusite cronica con polipi nasali (CRSwNP).
About Celltrion, Inc.
Celltrion è un'azienda biofarmaceutica leader specializzata nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione, nella commercializzazione e nella vendita di terapie innovative volte a migliorare la vita delle persone in tutto il mondo. Celltrion è un'azienda all'avanguardia nel settore dei farmaci biosimilari avendo lanciato il primo biosimilare di un anticorpo monoclonale. Il nostro portfolio farmaceutico globale copre un'ampia gamma di aree terapeutiche, tra cui immunologia, oncologia, ematologia, oftalmologia ed endocrinologia. Oltre ai prodotti biosimilari, ci impegniamo a sviluppare la nostra produzione con farmaci innovativi per allargare i confini dell'innovazione scientifica e offrire medicinali di qualità. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il nostro sito web www.celltrion.com/en-us e rimanere aggiornati sulle ultime notizie e sui più recenti eventi seguendo i nostri canali di social media - LinkedIn , Instagram , X e Facebook .
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Trademark
Xolair ® è un marchio registrato di Novartis AG.
Riferimenti
1 Agenzia europea per i medicinali. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP), Omlyclo. [Ultimo accesso: agosto 2026]
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