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Capvidia annuncia il rilascio del software 2026 R1 per consolidare la conformità MBD, i flussi di lavoro QIF e l'automazione del Digital Thread

Capvidia , lo specialista del software Model-Based Definition (MBD) e Model-Based Enterprise (MBE) e dell'interoperabilità CAD, oggi ha annunciato il rilascio di Capvidia 2026 R1, la versione più recente del suo portafoglio di soluzioni dedicati a produttori, OEM, fornitori e organizzazioni di controllo qualità.

Capvidia 2026 R1, che ha richiesto oltre 5.600 ore di sviluppo, propone un insieme di oltre 400 nuove funzionalità, miglioramenti, cambiamenti richiesti dai clienti e correzioni di bug in tutto il portafoglio di prodotti targati Capvidia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

jimmy@capvidia.com
Telefono: 1-832-280-8685



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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