Capchase si assicura oltre 200 milioni di dollari, mentre accelera la domanda di finanziamento dei fornitori in accordi tecnologici aziendali

Capchase , la piattaforma principale di finanziamento dei fornitori per la tecnologia aziendale, oggi ha annunciato un finanziamento incrementale da oltre 200 milioni di dollari per scalare la sua infrastruttura finanziaria integrata a livello globale e distribuire altre funzionalità basate sull'IA.
Il finanziamento, una combinazione di linee di credito e capitale proprio garantito da investitori istituzionali, riflette il riconoscimento da parte del mercato del fatto che il finanziamento dei fornitori è diventato un'infrastruttura essenziale per le aziende tecnologiche aziendale che vendono prodotti hardware e software. Mentre gli acquirenti B2B a livello globale devono affrontare budget più limitati e un maggiore controllo su acquisti importanti e anticipati, cresce la domanda di finanziamenti.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260527059076/it/
Contatto per i media: Ally Basak, Kindling Collective
415-990-8370
ally@kindling-collective.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire