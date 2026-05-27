Capchase si assicura oltre 200 milioni di dollari, mentre accelera la domanda di finanziamento dei fornitori in accordi tecnologici aziendali

Capchase , la piattaforma principale di finanziamento dei fornitori per la tecnologia aziendale, oggi ha annunciato un finanziamento incrementale da oltre 200 milioni di dollari per scalare la sua infrastruttura finanziaria integrata a livello globale e distribuire altre funzionalità basate sull'IA.

Il finanziamento, una combinazione di linee di credito e capitale proprio garantito da investitori istituzionali, riflette il riconoscimento da parte del mercato del fatto che il finanziamento dei fornitori è diventato un'infrastruttura essenziale per le aziende tecnologiche aziendale che vendono prodotti hardware e software. Mentre gli acquirenti B2B a livello globale devono affrontare budget più limitati e un maggiore controllo su acquisti importanti e anticipati, cresce la domanda di finanziamenti.