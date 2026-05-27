Brenus Pharma annuncia che la FDA statunitense ha accettato la domanda di IND per STC-1010 (BreAK-CRC001) nel carcinoma colorettale con stabilità dei microsatelliti metastatico (mCRC)

Brenus Pharma, una società biotecnologica di fase clinica all'avanguardia nell'ambito delle immunoterapie in vivo per tumori solidi, ha annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha accettato la domanda di Investigational New Drug (IND, nuovo farmaco sperimentale) dell'azienda per il suo primo candidato farmaco, STC-1010, nel carcinoma colorettale con stabilità dei microsatelliti metastatico (mCRC).

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