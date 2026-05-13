Boomi presenta le innovazioni alla base dell'impresa agenziale

Boomi , l'azienda di attivazione dei dati per l'IA, ha annunciato oggi a Boomi World 2026 un'importante espansione della Boomi Enterprise Platform, con cui verranno introdotte nuove capacità per flussi di lavoro agenziali orchestrati, ingegneria agenziale, connettività gestita degli agenti, contesto degli agenti fondato e infrastruttura degli agenti localizzata. Queste innovazioni sono state sviluppate per rendere possibile l'impresa agenziale, in cui agenti e umani lavorano assieme per guidare l'azione e rendere operativa l'intelligenza artificiale su larga scala.

Boomi Unveils Innovations That Power the Agentic Enterprise

L'azienda ha raggiunto un momento chiave mentre l'IA si sta trasformando nell'interfaccia principale per lavorare e MCP si afferma come il nuovo standard.

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