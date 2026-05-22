Boomi inclusa tra i Best Places to Work 2026 del The Sunday Times

Boomi, la società di attivazione dei dati per l'IA, è stata nominata oggi uno dei The Sunday Times Best Places to Work 2026 nella categoria delle organizzazioni di medie dimensioni.
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Boomi Named One of The Sunday Times Best Places to Work 2026
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Contatto per i media
Elliot Harrison
Comunicazioni globali di Boomi
elliot.harrison@boomi.com
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