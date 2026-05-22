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Boomi inclusa tra i Best Places to Work 2026 del The Sunday Times

Boomi, la società di attivazione dei dati per l'IA, è stata nominata oggi uno dei The Sunday Times Best Places to Work 2026 nella categoria delle organizzazioni di medie dimensioni.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260521657412/it/

Boomi Named One of The Sunday Times Best Places to Work 2026

Boomi Named One of The Sunday Times Best Places to Work 2026

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media

Elliot Harrison
Comunicazioni globali di Boomi
elliot.harrison@boomi.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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