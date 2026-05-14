Boomi e Red Hat colaborano alla produzione dell'IA agenziale pronta alla produzione

Boomi , l'azienda di attivazione dati per l'IA, e Red Hat, il fornitore leader mondiale di soluzioni open source, hanno annunciato oggi una collaborazione strategica per offrire un unico stack integrato per la distribuzione di IA agenziale su larga scala.

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Boomi

Kristen Walker

Comunicazioni globali

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