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BMG e Concord si uniscono per creare la più grande società discografica indipendente al mondo

BMG e Concord oggi hanno annunciato un accordo definitivo per unire le rispettive attività, creando la più grande società discografica indipendente al mondo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260427732740/it/

Thomas Coesfeld and Bob Valentine, Courtesy of BMG and Concord

Thomas Coesfeld and Bob Valentine, Courtesy of BMG and Concord

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media:
Kristal McKanders Dube
BMG
Kristal.mckanders@bmg.com

Kelly Voigt
Concord
kelly.voigt@concord.com

FGS Global
bmg@fgsglobal.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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