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Blue Matter rileva Cognite, un'agenzia di comunicazioni sanitarie leader nel settore

Blue Matter, azienda di consulenza di classe mondiale al servizio del settore delle scienze della vita, oggi ha annunciato l'acquisizione di Cognite, un'agenzia specializzata in comunicazioni sanitarie a livello globale leader nel settore che aiuta le aziende farmaceutiche e biotecnologiche a dare vita alle scienze attraverso un'ampia gamma di servizi di comunicazione in ambito scientifico, medico e commerciale.

Cognite rappresenta una tappa significativa verso il rafforzamento della crescente gamma di capacità nell'ambito delle comunicazioni di Blue Matter. “Blue Matter è riconosciuta come una valida risorsa strategica e un leader di pensiero quando si tratta di strategie in ambito aziendale, di portafoglio, di prodotti e funzionale nel settore biofarmaceutico”, ha dichiarato Ashwin Dandekar, AD di Blue Matter. “Negli ultimi anni, abbiamo sistematicamente radunato le capacità creative e di comunicazioni che spesso sono così importanti nel dar vita a quelle strategie con operatori sanitari, pazienti, enti paganti, investitori e altre parti interessate”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Mike Beyer
Sam Brown (un'azienda Blue Matter)
MikeBeyer@sambrown.com
312-961-2502

Craig Dunkley
Blue Matter
Cdunkley@bluematterconsulting.com
919-539-0658



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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