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Bizzmine presenta oltre 40 soluzioni in ambito di qualità, EHS e conformità, assieme a importanti progressi nell'AI e nell'esperienza utente

Bizzmine ha annunciato un'importante espansione della sua piattaforma intelligente QHSE al Digital Summit 2026. La società ha presentato più di 40 soluzioni pronte per l'uso che riguardano Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza (EHS) e Conformità, assieme a progressi nell'intelligenza artificiale e un'esperienza utenti essenzialmente rinnovata.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261102558954/it/

Bizzmine summit panel discussion

Bizzmine summit panel discussion

Gli ultimi sviluppi offrono alle organizzazioni una gamma più ampia di processi operativi da gestire in un unico ambiente, con informazioni connesse, governance condivisa e una chiara visione delle responsabilità e delle attività completate in varie sedi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Informazioni per i media:
Lara van Rijswijk, CMO Bizzmine
Lara.vanrijswijk@bizzmine.com
Numero di celllulare: 0031 6 34450336



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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